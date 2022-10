U19 der SpVgg Unterhaching siegt im BFV-Pokal gegen Wacker und bei Blitzturnier Kantersieg gegen Burghausen und FC Augsburg

Für Hachings U19 stand am Wochenende das BFV-Pokalspiel gegen den SV Wacker Burghausen an. Die Mannschaft von Cheftrainer Marc Unterberger siegte mit 6:2.

Unterhaching – Björn Fröhlich (14.) und Dominique Girtler (17.) waren die Torschützen. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Wackers Valdrin Katana (31.) egalisierte Gitler nur sieben Minuten später mit seinem Treffer zum 3:1-Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang kam Wacker abermals auf 2:3 an die Haching-Youngsters ran, als Emin Salispahic einen Strafstoß in der 61. Spielminute verwandeln konnte. In der Folge war es wieder Girtler, der ebenfalls per Strafstoß den alten Abstand wiederherstellte (76.). Für klare Verhältnisse sorgte Leo Gabelunke in der Schlussphase des Spiels mit einem Doppelpack (83., 85.) und somit gewann Haching die Partie klar mit 6:2 in Burghausen.