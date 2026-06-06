U19 der SpVg Schonnebeck greift nach dem nächsten Ziel

Die U19 der SpVg Schonnebeck will in die Niederrheinliga. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Mit einem 6:3-Erfolg gegen den Mülheimer FC verabschiedete sich die U19 der SpVg Schonnebeck aus der regulären Saison. Der für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde entscheidende Platz unter den Top Vier war den Schwalben bereits seit Wochen nicht mehr zu nehmen. Mit 101 Treffern setzten die Schützlinge vom Trainerteam um Markus Rauschtenberger und Sascha Schulte zudem eine klare Duftmarke.

Großen Anteil daran hatten vor allem die beiden erst 17-jährigen Offensivkräfte Elias Schulte und Nico Eusepi. Trotz lediglich 22 Ligaspielen kommen die beiden Youngster auf schwindelerregende Scorerwerte: Schulte steht laut FuPa-Daten bei 29 Toren und 25 Vorlagen, Eusepi folgt mit 24 Treffern und neun Assists - ligaweit einsame Spitze.

"Wir wollten so viele Spiele gewinnen wie möglich. Dass wir die Offensive dann so besetzt bekommen haben, ist natürlich absolut top.“

"Beides überragende Jungs“, sagt Trainer Rauschtenberger. "Vom Charakter her top, vom Spielerischen her top. Wir hoffen einfach, dass sie uns in der Quali und im nächsten Jahr noch richtig weiterhelfen. Wir sind einfach stolz, dass wir die beiden Jungs im Team haben.“ Dabei ergänzen sich die Angreifer ideal. Während Schulte vor allem durch seine technischen Fähigkeiten heraussticht, bringt Eusepi enorme Geschwindigkeit mit. "Beide haben einen hohen Stellenwert für die Mannschaft. Sie sind ein ganz wichtiger Faktor in unserem Spiel.“

Rauschtenberger: "Wir wollen alle drei Spiele gewinnen“

Bei einem überragenden Offensivduo aus der Schonnebecker Jugend werden Erinnerungen an zwei Namen wach, die direkt darauf auch in der Oberliga Niederrhein auf sich aufmerksam machten. Arne Wessels und Conor Tönnies zählten in der U19-Saison 2023/24 zu den herausragenden Talenten des Vereins und sind inzwischen sogar in der Regionalliga West bei Borussia Dortmund II beziehungsweise Fortuna Düsseldorf II angekommen. Ob Schulte und Eusepi einen ähnlichen Weg einschlagen können, lässt ihr Trainer bewusst offen.

"Conor und Arne waren herausragende Fußballtalente“, sagt Rauschtenberger. "Mit denen können sie sich aktuell nicht vergleichen. Aber sie haben gute Fähigkeiten und noch ein Jahr vor der Brust.“

Eine wichtige Rolle spielte in der Rückrunde auch Tom Rauschtenberger. Der Sohn des Trainers stieß erst im Winter zur Mannschaft und sammelte dennoch in nur 13 Einsätzen starke 14 Tore und 15 Vorlagen. Für seinen Vater geht die Rolle des Offensivmanns weit über Einträge im Torschützenbogen hinaus.

"Ich habe da fast noch wie so einen zusätzlichen Co-Trainer auf dem Platz“, erklärt Rauschtenberger. "Gerade im Jugendbereich sind solche Führungsspieler extrem gesucht.“ Seine Fähigkeit, Mitspieler zu organisieren und anzuleiten, habe das Team zusätzlich bereichert. Im Sommer wechselt der 19-Jährige zum Vogelheimer SV in den Seniorenbereich.

Gruppen werden am Montag feststehen

Der Fokus liegt nun auf der Qualifikation zur Niederrheinliga. Insgesamt 16 Mannschaften werden auf vier Gruppen verteilt, die jeweiligen Gruppensieger und der beste Gruppenzweite schaffen den Sprung in die höchste Verbandsspielklasse.

"Wir sind einfach so überzeugt, dass wir die drei Spiele gewinnen können“, betont Rauschtenberger. Gleichzeitig weiß er, dass neben der eigenen Qualität weitere Faktoren eine Rolle spielen. Wer den Schwalben vor Brust steht, ist nämlich noch unklar. Erst am kommenden Montag (8. Juni) wird der FVN die Gruppen auslosen. "Man braucht ein bisschen Losglück, man braucht einen kompletten Kader und manchmal auch das nötige Spielglück.“

An den eigenen Ansprüchen lässt der Trainer jedenfalls keinen Zweifel. "So ein Verein wie Schonnebeck, als gestandener Oberligist, muss einfach in der U19-Niederrheinliga spielen.“

Während die Mannschaft auf ihre Gegner für die Qualifikationsrunde wartet, laufen am Schetters Busch bereits die Planungen für die Zukunft. Die Schonnebecker halten weiterhin Ausschau nach talentierten Spielern der Jahrgänge 2008 und 2009, die den eingeschlagenen Weg mitgehen wollen. "Gute Jungs sind immer herzlich willkommen bei uns am Schetters Busch“, sagt Rauschtenberger.