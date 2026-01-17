U19 der SpG Sonnewalde/Sängerstadt siegt – Hohenleipisch mit Torrausch

Der Edeka-Muschter-Cup hat am heutigen Samstag in der Tuchmacherhalle in Finsterwalde genau das eingelöst, was dieses Format so gnadenlos macht: sieben Teams, eine gemeinsame Gruppe, 21 Spiele – und keine K.-o.-Runde, kein Finale, keine zweite Chance. Zehn Minuten pro Partie reichen in dieser Halle, um ein Spiel zu kippen, aber sie sind auch kurz genug, um jeden Fehler zu bestrafen. Am Ende stand die U19 der SpG Sonnewalde/Sängerstadt mit 16 Punkten und 16:5 Toren an der Spitze, dicht gefolgt von den SV Hertha Allstars (13 Punkte, 17:11 Tore) und dem FC Sängerstadt Finsterwalde II (10 Punkte, 11:8 Tore).

Sonnewalde/Sängerstadt setzt die Maßstäbe Die U19 der SpG Sonnewalde/Sängerstadt spielte den Tag mit der nötigen Mischung aus Stabilität und Effizienz. Sie eröffnete mit einem 2:1 gegen FSV Viktoria 1897 Cottbus II, legte ein 3:0 gegen den VfB Hohenleipisch 1912 III nach und blieb auch in engen Momenten standhaft – etwa beim 1:1 gegen den VfB Herzberg 68 II oder beim 2:2 gegen den FC Sängerstadt Finsterwalde II. Den entscheidenden Eindruck hinterließ sie aber im direkten Vergleich der Spitzenkandidaten: 2:1 gegen die SV Hertha Allstars. Und im letzten Auftritt setzte sie mit dem 6:1 gegen die SpG Wormlage/Altdöbern ein Ausrufezeichen, das die Spitze endgültig absicherte.

Ein Turnier, das keine Dramaturgie braucht Der Reiz dieses Cups liegt in seiner Schlichtheit. Jeder gegen jeden, die Tabelle ist das Gericht, das unbarmherzig urteilt. Zwischen dem ersten Anstoß und dem letzten Spiel veränderten sich Konstellationen ständig – weil ein Punkt hier, ein Tor dort sofort Gewicht bekommt. Die Belastung ist dabei nicht nur körperlich: Wer in so einem Marathon auch nur kurz die Ordnung verliert, verliert oft gleich mehr als ein Spiel.

Hertha Allstars: viel Tempo, viele Tore – und ein enger Abstand

Die SV Hertha Allstars gingen als Torjägerteam des Tages durchs Ziel: 17 Treffer in sechs Spielen. Sie schlugen den VfB Hohenleipisch III mit 3:1, gewannen 2:1 gegen den VfB Herzberg 68 II und holten ein 4:2 gegen die FSV Viktoria 1897 Cottbus II. Gleichzeitig zeigte dieses Turnierformat seine Härte: Das 1:2 gegen Sonnewalde/Sängerstadt kostete den direkten Zugriff auf Platz eins. Das 3:3 gegen den FC Sängerstadt Finsterwalde II war ein weiteres Spiel, in dem die Allstars zwar offensiv präsent blieben, aber nicht den entscheidenden Schritt machten.

Finsterwalde II bleibt im Rennen und holt zehn Punkte

Der Gastgeber FC Sängerstadt Finsterwalde II hielt die Spannung über viele Spiele hinweg hoch. Der Start war sauber: 2:0 gegen Wormlage/Altdöbern, 2:0 gegen Viktoria Cottbus II, 2:0 gegen Herzberg II. Später kam das 3:3 gegen Hertha Allstars, ehe gegen Sonnewalde/Sängerstadt ein 1:2 folgte. In einem Turnier ohne Finale wird genau so ein Ergebnis zur Zäsur – nicht dramatisch im Moment, aber entscheidend in der Tabelle.

Hohenleipisch III: zwischen Torfestival und Gegentoren

Der VfB Hohenleipisch 1912 III war das Team der Extremwerte. 16 eigene Tore und 13 Gegentreffer zeigen, wie offen viele Spiele waren. Das 8:0 gegen Viktoria Cottbus II war das deutlichste Ergebnis des Turniers, später folgten ein 3:1 gegen Finsterwalde II und ein 3:3 gegen Herzberg II. Gleichzeitig blieb der VfB bei sieben Punkten hängen – weil Niederlagen wie das 0:3 gegen Sonnewalde/Sängerstadt oder das 1:3 gegen Hertha Allstars nicht auszugleichen waren.

Wormlage/Altdöbern, Herzberg II und Cottbus II: jeder Punkt war Arbeit

Im hinteren Feld wurde sichtbar, wie schnell sich Spiele in zehn Minuten entscheiden. Die SpG Wormlage/Altdöbern kam auf sieben Punkte, holte unter anderem ein 3:2 gegen Viktoria Cottbus II und ein 3:1 gegen Hohenleipisch III, musste aber auch deutliche Rückschläge verkraften – wie das 1:6 am Ende gegen Sonnewalde/Sängerstadt. Der VfB Herzberg 68 II sammelte sechs Punkte, lieferte mehrere enge Partien und hielt mit einem 2:1 gegen Viktoria Cottbus II sowie einem 3:3 gegen Hohenleipisch III dagegen. Viktoria Cottbus II blieb punktlos, musste viele Gegentreffer hinnehmen und fand nur in einzelnen Spielen Anschluss.

Kein Finale, aber ein klarer Sieger

Dieser Cup braucht kein Endspiel, um Emotionen zu erzeugen. Die Entscheidung fällt über Stunden, über Müdigkeit, über Konzentration, über die Fähigkeit, immer wieder neu anzuschieben. Sonnewalde/Sängerstadt gewann den Edeka-Muschter-Cup mit der besten Mischung aus Konstanz und Durchschlagskraft – Hertha Allstars blieb der hartnäckige Verfolger, Finsterwalde II der stabile Dritte. In der Tuchmacherhalle war das kein einzelner Moment, der alles entschied – sondern ein langer, lauter, fordernder Hallentag, der am Ende eine eindeutige Tabelle hinterließ.