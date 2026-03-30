U19 der SGU verliert auch das Kellerduell gegen Meppen

Die SG Unterrath verliert im Kellerduell – Foto: Sascha Köppen

Für die A-Junioren der SG Unterrath dürfte das Abenteuer in der DFB-Nachwuchsliga in wenigen Wochen wieder beendet sein. Der so euphorisch in die Hauptrunde gestartete Aufsteiger ist inzwischen auf dem harten Boden der Realität angekommen. Im Kellerduell gegen Schlusslicht SV Meppen bezog die Mannschaft von Niklas Leven am Sonntagmittag auf eigener Anlage eine ernüchternde 0:3-Niederlage.

Garvierende Fehler

Mit dem Erfolg am Franz-Rennefeld-Weg zogen die Gäste aus dem Emsland auch in der Tabelle an den weiterhin sieglosen Unterrathern vorbei. Vor dem abschließenden Hinrundenspiel beim SV Werder Bremen beträgt der Rückstand auf Rang vier zwar weiterhin nur sechs Zähler. Doch wer die SGU am Sonntag gegen recht biedere Meppener sah, dem fehlt der Glaube, dass die Leven-Elf in der Rückserie noch zur großen Aufholjagd blasen darf. Zu gravierend sind immer noch die Fehler, die sich der Neuling auf höchstem Niveau erlaubt. Vor dem 0:1 vertändelte Innenverteidiger Hassan Hasso den Ball an der eigenen Strafraumgrenze. Auf der anderen Seite vermochten die Gastgeber auch die wenigen eigenen Chancen nicht zu nutzen. So wie Stefan Savicevic, der beim Stand von 0:1 das Leder aus zwei Metern Entfernung noch gefühlt ebenso hoch über das Tor schoss (55.).

Meppen erwies sich zumindest in der Verwertung der Einschussgelegenheiten als stärker und gewann somit auch verdient. Für Niklas Leven wird es nun in den kommenden Tagen und Wochen darum gehen, seine Schützlinge wieder moralisch aufzurichten und die Überzeugung zu wecken, mit der sein Team in den ersten Partien auftrat. Seinen Spielern wiederum bleiben noch acht Spiele, um sich für höhere Aufgaben im Seniorenbereich zu empfehlen. Der eine oder andere wird mit Sicherheit in der kommenden Saison auch in der ersten Mannschaft unter Leven kicken.