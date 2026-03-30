U19 der SGU verliert auch das Kellerduell gegen Meppen

Für die A-Junioren der SG Unterrath dürfte das Abenteuer in der DFB-Nachwuchsliga in wenigen Wochen wieder beendet sein. Der so euphorisch in die Hauptrunde gestartete Aufsteiger ist inzwischen auf dem harten Boden der Realität angekommen. Im Kellerduell gegen Schlusslicht SV Meppen bezog die Mannschaft von Niklas Leven am Sonntagmittag auf eigener Anlage eine ernüchternde 0:3-Niederlage.
Mit dem Erfolg am Franz-Rennefeld-Weg zogen die Gäste aus dem Emsland auch in der Tabelle an den weiterhin sieglosen Unterrathern vorbei. Vor dem abschließenden Hinrundenspiel beim SV Werder Bremen beträgt der Rückstand auf Rang vier zwar weiterhin nur sechs Zähler. Doch wer die SGU am Sonntag gegen recht biedere Meppener sah, dem fehlt der Glaube, dass die Leven-Elf in der Rückserie noch zur großen Aufholjagd blasen darf. Zu gravierend sind immer noch die Fehler, die sich der Neuling auf höchstem Niveau erlaubt. Vor dem 0:1 vertändelte Innenverteidiger Hassan Hasso den Ball an der eigenen Strafraumgrenze. Auf der anderen Seite vermochten die Gastgeber auch die wenigen eigenen Chancen nicht zu nutzen. So wie Stefan Savicevic, der beim Stand von 0:1 das Leder aus zwei Metern Entfernung noch gefühlt ebenso hoch über das Tor schoss (55.).
Meppen erwies sich zumindest in der Verwertung der Einschussgelegenheiten als stärker und gewann somit auch verdient. Für Niklas Leven wird es nun in den kommenden Tagen und Wochen darum gehen, seine Schützlinge wieder moralisch aufzurichten und die Überzeugung zu wecken, mit der sein Team in den ersten Partien auftrat. Seinen Spielern wiederum bleiben noch acht Spiele, um sich für höhere Aufgaben im Seniorenbereich zu empfehlen. Der eine oder andere wird mit Sicherheit in der kommenden Saison auch in der ersten Mannschaft unter Leven kicken.
Es gibt allerdings auch Talente, denen man durchaus zumindest den Sprung in den höheren Amateurbereich zutrauen darf. Zu ihnen zählt zweifelsfrei Josan Santiago Kim. Der feine Techniker ließ auch gegen Meppen seine außergewöhnlichen Fähigkeiten im Dribbling aufblitzen. Nur das Gespür dafür, wann er sich vom Ball trennen oder den Torabschluss suchen muss, geht dem Mittelfeldmann noch zu häufig ab. Damit steht Kim in gewisser Weise sinnbildlich für eine Unterrather U19, der bei allen vielversprechenden Ansätzen eben doch noch ein Stück fehlt, um auf Topniveau Ergebnisse abzuliefern. So geht es für die A-Jugend der SGU ab Sommer realistisch betrachtet wieder in der Niederrheinliga weiter.
Dann im Übrigen mit Bojan Katic an der Seitenlinie. Der 33-Jährige rückt zur kommenden Saison aus der U18 auf und tritt die Nachfolge von Niklas Leven an.