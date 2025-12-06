U19 der SG Unterrath krönt starkes Halbjahr mit Finaleinzug

Im letzten Pflichtspiel des Kalenderjahres mussten sich die U19-Fußballer der SG Unterrath am Mittwochabend noch einmal mächtig strecken. Als frisch gebackener Aufsteiger in die DFB-Nachwuchsliga tat sich der Favorit im Kreispokal-Halbfinale gegen den DSC 99 schwer. Erst in der Verlängerung musste sich der Rhein-Ruhr-Ligist der Elf von Niklas Leven mit 1:3 geschlagen geben.
Mit dem fünften Finaleinzug in Folge rundete die U19 der SGU ein überaus erfolgreiches erstes Saisonhalbjahr ab. Zur Belohnung gab Leven seinen Schützlingen ein paar Tage lang trainingsfrei, um das Erlebte zu verarbeiten und Kräfte zu sammeln für das, was in 2026 auf sie zukommt. Die fußballfreie Zeit hatten sich die Spieler um Kapitän Phil Kroll ebenso verdient wie das Vertrauen ihres Trainers für die anstehenden Aufgaben.
„Ich persönlich habe in den letzten Tagen bestimmt 200 Anfragen von Spielern bekommen, die nach dem Aufstieg zu uns kommen möchten. Beim Verein selbst sind auch noch einmal 100 Anfragen eingetrudelt. Aber wir werden die Mannschaft jetzt nicht umkrempeln. Ich bin von der Qualität meiner Jungs absolut überzeugt. Nur wenn sich auf einzelnen Positionen, auf denen wir noch nicht optimal besetzt sind, eine sinnvolle Möglichkeit ergibt, werden wir etwas machen. Dann reden wir aber nur über einen bis zwei Spieler“, sagt Leven.
Während das Gerüst des Kaders also steht, ist noch nicht fix, auf wen Unterrath in Liga B der DFB-Nachwuchsliga treffen wird. Neben regionalen Größen wie Rot-Weiß Oberhausen oder MSV Duisburg könnten auch Duelle mit Werder Bremen oder dem FC St. Pauli warten. „Je namhafter der Gegner, desto schöner wäre es natürlich“, sagt Leven, der sich insbesondere auf ein Wiedersehen mit der Fortuna freuen würde. „Ich war selbst einige Jahre dort. Ein Stadtderby im Paul-Janes-Stadion wäre ganz klar ein persönliches Highlight“.
Klar ist, dass der Aufwand für ihn und sein Team in allen Bereichen größer wird. Neben weiteren Auswärtsfahrten werden auch die organisatorischen Hürden in der Eliteklasse höher. Doch auch hierfür sieht sich der 33-jährige gewappnet. „Wir haben uns mit dem Aufstiegsszenario schon seit ein bis zwei Jahren befasst und wissen aus der Zeit, als wir mit der U17 in der Junioren-Bundesliga gespielt haben, was auf uns zukommt. Wir sind gut vorbereitet“, verspricht Leven. Im siebenköpfigen Trainerteam werden zusätzliche Aufgaben wie die Betreuung der auswertigen Schiedsrichter aufgeteilt. Die Kosten für mögliche Überhotelübernachtungen übernimmt der Klub mit Hilfe des DFB, der den Amateurvereinen als Aufsteiger finanziell unter die Arme greift.
Die Spieler sollen sich derweil ganz auf den Sport fokussieren können. Denn das Ziel ist klar und ehrgeizig formuliert. „Wir werden alles daran setzen, die Klasse zu halten“, verspricht Leven. Als Vorteil könnte sich der eigene Kunstrasen erweisen. Denn nach jetzigem Stand kann Unterrath die Heimspiele mit Sondergenehmigung am Franz-Rennefeld-Weg austragen. Das stellt nicht nur die eher Naturrasen gewöhnten Profiklubs vor Herausforderungen sondern spart auch logistischen Aufwand. Denn Umzüge zum DSC 99 oder zum Garather SV, wie sie die SGU in der B-Junioren Bundesliga häufig vollziehen musste, wären dann nicht mehr nötig.