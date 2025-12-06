U19 der SG Unterrath krönt starkes Halbjahr mit Finaleinzug

Klar ist, dass der Aufwand für ihn und sein Team in allen Bereichen größer wird. Neben weiteren Auswärtsfahrten werden auch die organisatorischen Hürden in der Eliteklasse höher. Doch auch hierfür sieht sich der 33-jährige gewappnet. „Wir haben uns mit dem Aufstiegsszenario schon seit ein bis zwei Jahren befasst und wissen aus der Zeit, als wir mit der U17 in der Junioren-Bundesliga gespielt haben, was auf uns zukommt. Wir sind gut vorbereitet“, verspricht Leven. Im siebenköpfigen Trainerteam werden zusätzliche Aufgaben wie die Betreuung der auswertigen Schiedsrichter aufgeteilt. Die Kosten für mögliche Überhotelübernachtungen übernimmt der Klub mit Hilfe des DFB, der den Amateurvereinen als Aufsteiger finanziell unter die Arme greift.

Die Spieler sollen sich derweil ganz auf den Sport fokussieren können. Denn das Ziel ist klar und ehrgeizig formuliert. „Wir werden alles daran setzen, die Klasse zu halten“, verspricht Leven. Als Vorteil könnte sich der eigene Kunstrasen erweisen. Denn nach jetzigem Stand kann Unterrath die Heimspiele mit Sondergenehmigung am Franz-Rennefeld-Weg austragen. Das stellt nicht nur die eher Naturrasen gewöhnten Profiklubs vor Herausforderungen sondern spart auch logistischen Aufwand. Denn Umzüge zum DSC 99 oder zum Garather SV, wie sie die SGU in der B-Junioren Bundesliga häufig vollziehen musste, wären dann nicht mehr nötig.