U19 der SG Lengdorf ist weiter Spitzenreiter – Remis gegen den SV Wörth

Die U19 der (SG) FC Lengdorf führt nach zwei Rückrunden-Spielen die Tabelle an. Das Kreisklassen-Spiel in Wörth endete remis.

Lengdorf/Wörth – Mit etwas Skepsis ging der Wörther Coach Mladen Stipkovic gegen die (SG) FC Lengdorf in die Partie der A-Jugend-Kreisklasse. Ihm stand im Auftaktmatch lediglich ein Ergänzungsspieler zur Verfügung. Seine Befürchtungen sollten sich bereits in der Anfangsminute bewahrheiten.

Nach etwa 15 Minuten kamen die Gastgeber dann besser in die Partie, ohne jedoch anfangs zwingend zu sein. So fiel nach 32 Minuten der Ausgleich auch eher überraschend, und die Heimelf profitierte dabei von einem Fehler des FCL-Torhüters Ben Seiler. Nach einem Fernschuss von Johannes Nußrainer glitt Seiler das Leder durch die Hände. Zunächst hatte er noch Glück, dass der Ball an der Latte landete, doch den Abpraller drückte der nachsetzende Jason Johann aus kurzer Distanz über die Linie. Wenig später machte der Keeper aber seinen Fauxpas wieder wett.

Als Christoph Huber am eigenen Strafraum einen verhängnisvollen Querpass spielte, wurde der Wörther Spielführer Paul Engler, der während der 90 Minuten ein auffälliger Aktivposten in seinem Team war, gefoult. Doch den fälligen Freistoß von Johann konnte Seiler glänzend entschärfen, sodass es mit einem 1:1 in die Kabine ging.

SV Wörth vergab Chance auf den Sieg

Nach Wiederbeginn kam Lengdorf besser zurück, doch erneut zeigte Esslinger seine Klasse und war bei gefährlichen Abschlüssen zur Stelle. Mit zunehmender Spieldauer ließen auf beiden Seiten die Kräfte nach, sodass vor allem die Lengdorfer fast ausschließlich mit langen Bällen, die aber nur selten den gewünschten Adressaten fanden, operierten. Nun stand der Kampf und rassige Zweikämpfe im Mittelpunkt, sodass das faire Match kaum Tormöglichkeiten hatte.

In der Schussphase schienen die Gastgeber mehr Reserven zu haben, dort war die Heimelf dem Siegtreffer näher. Die Drangperiode läutete Englert 20 Minuten vor dem Ende mit einem Schuss ein, der das Gästetor nur knapp verfehlte. In der 76. Minute hatte der Wörther Anhang dann den Torschrei auf den Lippen. Als Simon Maier einen Freistoß aus dem linken Halbfeld auf den langen Pfosten zog, kam Englert vor Keeper Seiler an die Hereingabe, köpfte das Leder aber knapp am Ziel vorbei, sodass man auf beiden Seiten vergeblich auf den Lucky Punch wartete. (Andreas Heilmaier)