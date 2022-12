U19 der SG Kaarst erreicht das Kreispokal-Finale U19-Kreispokal: Mit dem Finaleinzug macht der Nachwuchs der SG Kaarst auch den Einzug in den Verbandspokal klar.

In einem einseitigen Halbfinale hatte die SG Kaarst, trotz vieler Ausfälle und angeschlagenen Spieler, keine Mühe den Gegner zu kontrollieren. Die 7:0-Halbzeitführung wurde entsprechend in der zweiten Hälfte auch nur noch verwaltet und die Mannschaft spielte mit angezogener Handbremse und schonte ihre Kräfte für die Meisterschaft.

In der Sonderliga Linker Niederrhein ist das Team auch aktuell die beste Kreismannschaft und belegt den fünften Rang mit Tuchfühlung nach oben. Trainer Alex Gossen ist entsprechend zufrieden: „Wir spielen bisher eine sehr gute Saison, mit ein, zwei Schönheitsfehlern. Aber die Jungs machen das extrem gut zur Zeit und nun möchten wir natürlich den Pokal an den See holen und auch vielleicht für die ein oder andere Überraschung im Niederrheinpokal sorgen. Wir freuen uns auf die Auslosung.“ Das Finale findet im Rahmen des „Tag des Jugendfußballs“ Mitte Juni in Gustorf/Gindorf statt. Gegner wird dort der PSV Neuss sein.