U19 der JSG Lechtingen Wallenhorst wird Landesligameister

Vereinshistorischer Titelgewinn bei der U19 der JSG Lechtingen/Wallenhorst – Foto: Sascha Rieken - JSG Leitung

Die U19 der JSG Lechtingen Wallenhorst hat Vereinsgeschichte geschrieben. Erstmals sicherte sich eine Jugendmannschaft der Spielgemeinschaft aus dem TSV Wallenhorst und den Sportfreunden Lechtingen einen Meistertitel auf Landesligaebene.

Das Team der Trainer Daniel Fuhrmann und Hendrik Renken gewann die Meisterschaft in der Landesliga-Staffel III Weser-Ems. Bereits am vorletzten Spieltag hatte sich die Mannschaft mit einem 3:3 bei RW Damme vorzeitig den Titel gesichert. Zum Saisonabschluss setzte die JSG mit einem Sieg gegen die JSG Bakum/Carum/Lüsche einen weiteren Erfolg nach.

Im Anschluss an die Partie überreichte Staffelleiter Alwin Harberts die Meisterschale an das Team um Kapitän Simon Meyer. Damit konnten die offiziellen Feierlichkeiten zum Titelgewinn beginnen.