U19 der JSG Lechtingen Wallenhorst wird Landesligameister

Die U19 der JSG Lechtingen Wallenhorst hat Vereinsgeschichte geschrieben. Erstmals sicherte sich eine Jugendmannschaft der Spielgemeinschaft aus dem TSV Wallenhorst und den Sportfreunden Lechtingen einen Meistertitel auf Landesligaebene.
Das Team der Trainer Daniel Fuhrmann und Hendrik Renken gewann die Meisterschaft in der Landesliga-Staffel III Weser-Ems. Bereits am vorletzten Spieltag hatte sich die Mannschaft mit einem 3:3 bei RW Damme vorzeitig den Titel gesichert. Zum Saisonabschluss setzte die JSG mit einem Sieg gegen die JSG Bakum/Carum/Lüsche einen weiteren Erfolg nach.
Im Anschluss an die Partie überreichte Staffelleiter Alwin Harberts die Meisterschale an das Team um Kapitän Simon Meyer. Damit konnten die offiziellen Feierlichkeiten zum Titelgewinn beginnen.
Für das Trainerduo Fuhrmann und Renken stellt die Meisterschaft den Höhepunkt einer zweijährigen Amtszeit dar. In diesem Zeitraum gelang es nicht nur, die Mannschaft sportlich erfolgreich zu entwickeln, sondern auch zahlreiche Spieler an den Herrenbereich des TSV Wallenhorst und der Sportfreunde Lechtingen heranzuführen.
Zum Saisonende werden beide Trainer die Jugendspielgemeinschaft verlassen. Hendrik Renken kehrt zu seinem Heimatverein zurück und übernimmt dort die A-Jugend. Daniel Fuhrmann plant den Wechsel in den Herrenfußball und möchte die bevorstehende Pause zunächst seiner Familie widmen.
Mit dem Gewinn der Landesligameisterschaft endet für die JSG Lechtingen Wallenhorst eine erfolgreiche und denkwürdige Saison, die einen besonderen Platz in der Geschichte der Jugendspielgemeinschaft einnehmen wird.