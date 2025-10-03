U19 der Freien Turnerschaft in Feierlaune

Wiesbaden. Jubel im Lager der Freien Turnerschaft: Die Gruppenliga-A-Jugend des Lahnstraßen-Vereins holte sich mit einem 4:0 (1:0) über das Kreisliga-Team der Spvgg. Sonnenberg den Wiesbadener Pokal.
Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt.
„Ein faires Spiel, in dem Sonnenberg lange sehr gut dagegenhielt. Aber letztendlich war es ein hochverdienter Sieg für die Freie Turnerschaft“, sagte Kreisjugendwart Siggi Maurer und lobte die gute Organisation des Endspiels durch Gastgeber Sportvereinigung Amöneburg. Vor 220 Zuschauern erzielten Lionel Ochana, (37.), Dejan Marojevic (56./73.) und Julius Hörner (80.) die FTW-Treffer. Schiedsrichter Mohamed Yassin Abalgouch (SC Meso-Nassau) brachte das Finale mit seinen Assistenten Anas Abalgouch (Biebrich 02) und Florian Ziegler (FC Naurod) sowie dem vierten Offiziellen Veith Lang (TuS Medenbach) gut über die Bühne.
Am 23. Oktober (19 Uhr) tritt die Spvgg. Amöneburg im B-Jugendendspiel zwischen der SG Germania und der Freien Turnerschaft abermals als Ausrichter in Aktion. Die Waldsträßer haben im Semifinale den VfR mit 6:0 bezwungen, die Freien besiegten die Spvgg. Sonnenberg mit 5:0. Wie bei der A-Jugend qualifiziert sich der Pokalsieger für den Wettbewerb auf Hessenebene.