Die A-Junioren der Freien Turnerschaft sind Wiesbadener Pokalsieger. – Foto: Tanja Seidler

U19 der Freien Turnerschaft in Feierlaune A-Junioren von der Lahnstraße setzen sich im Kreispokalfinale in Amöneburg gegen die Spvgg. Sonnenberg durch - FTW mit Chance auf weitere Trophäe

Wiesbaden. Jubel im Lager der Freien Turnerschaft: Die Gruppenliga-A-Jugend des Lahnstraßen-Vereins holte sich mit einem 4:0 (1:0) über das Kreisliga-Team der Spvgg. Sonnenberg den Wiesbadener Pokal.

Sonnenberg hält dagegen, aber FTW-Sieg verdient

„Ein faires Spiel, in dem Sonnenberg lange sehr gut dagegenhielt. Aber letztendlich war es ein hochverdienter Sieg für die Freie Turnerschaft“, sagte Kreisjugendwart Siggi Maurer und lobte die gute Organisation des Endspiels durch Gastgeber Sportvereinigung Amöneburg. Vor 220 Zuschauern erzielten Lionel Ochana, (37.), Dejan Marojevic (56./73.) und Julius Hörner (80.) die FTW-Treffer. Schiedsrichter Mohamed Yassin Abalgouch (SC Meso-Nassau) brachte das Finale mit seinen Assistenten Anas Abalgouch (Biebrich 02) und Florian Ziegler (FC Naurod) sowie dem vierten Offiziellen Veith Lang (TuS Medenbach) gut über die Bühne. Auch das B-Jugendendspiel steigt in Amöneburg