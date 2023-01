U19-Bundesligisten am Palmenstein SG Hüffelsheim empfängt am Samstag Mainz 05 und den 1. FC Köln zu Vorbereitungsturnier

Hüffelsheim. Seit Anbeginn der Clubpartnerschaft mit Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 herrscht reger Austausch zwischen der Landeshauptstadt und der SG Hüffelsheim. „Wir haben viel Kontakt, hauptsächlich auch wegen Trainingsinhalten“, verrät Abteilungsleiter Eric Butzbach-Stelzel. Irgendwann sei die Idee aufgekommen, die 05er auch mal wegen eines möglichen Testspiels anzufragen. „Die U19 zählt ja beispielsweise auch beim Turnier in Waldalgesheim zu den absoluten Stammgästen. Daher haben wir es auch einmal versucht“, gesteht Butzbach-Stelzel, dass man sich zunächst gar nicht große Hoffnungen gemacht habe. „Aber die Zusage kam relativ schnell“, sagt der SGHler, der auch die tragende Rolle von Andreas Kraft nicht unerwähnt lassen möchte. Und so gastiert die Mannschaft von Trainer Benjamin Hoffmann und Christof Babatz an diesem Samstag beim Landesligisten.