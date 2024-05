U19 bucht klar Finalticket

Fast zweistellig endete am Donnerstag das zweite Halbfinale im IKK-Saarlandpokal für A-Junioren. Die U19 des 1. FC Saarbrücken setzte sich auf dem Kunstrasenplatz am Stadion Kieselhumes mit 9:0 (2:0) gegen den Gastgeber SV Saar 05 Jugendfussball durch. Schon zur Pause führten die Gäste aus Malstatt mit 2:0, Leo Sahin (19.) und Tim Walle (37.) sorgten für die Pausenführung des blau-schwarzen Teams. Andy Breuer eröffnete in der 51. Minute den Torreigen der zweiten Halbzeit, Finn Rupp (57.) legte schnell das 0:4 nach, ehe Tim Walle in der 61. Minute einen Strafstoß zum 0:5-Zwischenstand vollendete. Das 0:6 (68.) ging auf das Konto von Einwechselspieler Laurin Werth, neun Minuten später konnte Tim Kloster das 0:7 nachlegen. Arthur Dos Santos Reis war in der 83. Minute zum 0:8 erfolgreich, bevor Abdennour Rhani (85.) für den Endstand sorgte.