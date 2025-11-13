U19-Brandenburgliga: Last-Minute-Wahnsinn in Oranienburg

Am Samstag konnten sich alle Favoriten gegen die Aufsteiger durchsetzen. Der Sonntag hingegen hatte ordentlich Spannung zu bieten. Falkensee holt trotz 3 facher Unterzahl einen Punkt beim Tabellenelften Fürstenwalde. Bornim schockt Oranienburg in der Nachspielzeit und dreht das Spiel auf 1:3. Ahrensfelde nimmt dem FSV 63 Luckenwalde im Heimspiel einen Punkt ab. Alles zum vergangenen Spieltag:

Für den dritten Aufsteiger aus Neuenhagen war beim SV Wacker 09 nichts zu holen. Die Cottbuser setzten sich klar mit 4:0 durch. Während die Lausitzer mit dem dritten Sieg in Serie nach oben klettern, rutschen die Neuenhagener auf Platz 10 ab und sind seit 5 Spielen sieglos.

Brieske findet auch am 7.Spieltag nicht in die Saison. Gegen den Tabellenführer von der BSG Stahl Brandenburg verlor man deutlich mit 1:5. Wobei der FSV zur Pause mit einem 1:2 Rückstand noch alle Chancen hatte. Die Tore zur Entscheidung machten Herzog (65. - 1:3), Gründler (67. - 1:4) und Bleiß (86. - 1:5). Für Brieske ist es die 7.te Niederlage im siebten Spiel gewesen. Mit 0 Punkten ist der Aufsteiger Schlusslicht (14.). Stahl bleibt mit 19 Zählern auf Rang 1.

Der Aufsteiger aus Blankenfelde bot dem Aufstiegsaspiranten aus Stahnsdorf Parolie und verlor nur knapp nach einem Treffer von Neumann (23.) mit 1:0. Nach zuletzt 3 Siegen in Serie lässt der Aufsteiger wieder Punkte liegen und rutscht auf Platz 7 ab. Der RSV bleibt auf Rang 2.

Nachdem die Potsdamer in den vergangenen Wochen gegen die Teams von der Tabellenspitze deutlich verloren, wollten sie beim OFC wichtige Punkte einfahren. Die sieglosen Gastgeber aus Oranienburg (3 Remis - 3 Niederlagen) machten ihre Offensivprobleme klar erkennbar (2 Tore in 6 Spielen) und vergaben bereits im ersten Durchgang 2 klare Möglichkeiten. Auch die Potsdamer ließen im ersten Durchgang einiges liegen, sodass es auf sandigen Geläuf 0:0 stand. Im zweiten Durchgang ging Oranienburg etwas aus dem Nichts nach einem Standard in der 60.Minute durch Krentz in Führung. Die Potsdamer mussten sich bis zur 90.Minute gedulden, bis Jacob einen Strafstoß rausholte und Krieg diesen sicher zum 1:1 verwandelte. Schiedsrichter Metzner zeigte 6 Minuten Nachspielzeit hat, in denen die eingewechselten Mohr (90.+3 - 1:2) und Stöckl (90+6. - 1:3) den sportlich verdienten, vom Verlauf glücklichen Sieg, perfekt machen konnten. Oranienburg rutscht auf Rang 13 ab (3 Punkte), Bornim klettert auf Rang 9 (8 Punkte).