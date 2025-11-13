U19-Brandenburgliga: Last-Minute-Wahnsinn in Oranienburg

Am Samstag konnten sich alle Favoriten gegen die Aufsteiger durchsetzen. Der Sonntag hingegen hatte ordentlich Spannung zu bieten. Falkensee holt trotz 3 facher Unterzahl einen Punkt beim Tabellenelften Fürstenwalde. Bornim schockt Oranienburg in der Nachspielzeit und dreht das Spiel auf 1:3. Ahrensfelde nimmt dem FSV 63 Luckenwalde im Heimspiel einen Punkt ab. Alles zum vergangenen Spieltag:
Der Aufsteiger aus Blankenfelde bot dem Aufstiegsaspiranten aus Stahnsdorf Parolie und verlor nur knapp nach einem Treffer von Neumann (23.) mit 1:0. Nach zuletzt 3 Siegen in Serie lässt der Aufsteiger wieder Punkte liegen und rutscht auf Platz 7 ab. Der RSV bleibt auf Rang 2.
Brieske findet auch am 7.Spieltag nicht in die Saison. Gegen den Tabellenführer von der BSG Stahl Brandenburg verlor man deutlich mit 1:5. Wobei der FSV zur Pause mit einem 1:2 Rückstand noch alle Chancen hatte. Die Tore zur Entscheidung machten Herzog (65. - 1:3), Gründler (67. - 1:4) und Bleiß (86. - 1:5). Für Brieske ist es die 7.te Niederlage im siebten Spiel gewesen. Mit 0 Punkten ist der Aufsteiger Schlusslicht (14.). Stahl bleibt mit 19 Zählern auf Rang 1.
Für den dritten Aufsteiger aus Neuenhagen war beim SV Wacker 09 nichts zu holen. Die Cottbuser setzten sich klar mit 4:0 durch. Während die Lausitzer mit dem dritten Sieg in Serie nach oben klettern, rutschen die Neuenhagener auf Platz 10 ab und sind seit 5 Spielen sieglos.
Nachdem die Potsdamer in den vergangenen Wochen gegen die Teams von der Tabellenspitze deutlich verloren, wollten sie beim OFC wichtige Punkte einfahren. Die sieglosen Gastgeber aus Oranienburg (3 Remis - 3 Niederlagen) machten ihre Offensivprobleme klar erkennbar (2 Tore in 6 Spielen) und vergaben bereits im ersten Durchgang 2 klare Möglichkeiten. Auch die Potsdamer ließen im ersten Durchgang einiges liegen, sodass es auf sandigen Geläuf 0:0 stand. Im zweiten Durchgang ging Oranienburg etwas aus dem Nichts nach einem Standard in der 60.Minute durch Krentz in Führung. Die Potsdamer mussten sich bis zur 90.Minute gedulden, bis Jacob einen Strafstoß rausholte und Krieg diesen sicher zum 1:1 verwandelte. Schiedsrichter Metzner zeigte 6 Minuten Nachspielzeit hat, in denen die eingewechselten Mohr (90.+3 - 1:2) und Stöckl (90+6. - 1:3) den sportlich verdienten, vom Verlauf glücklichen Sieg, perfekt machen konnten. Oranienburg rutscht auf Rang 13 ab (3 Punkte), Bornim klettert auf Rang 9 (8 Punkte).
Der SV Falkensee hatte sich den Sonntag sicher anders vorgestellt. Beim FSV Union Fürstenwalde gingen die Gäste wie zu erwarten nach 20 Minuten durch Kadir in Führung (0:1). Im Anschluss folgten 3 gelbe Karten innerhalb weniger Minuten. Nach 30 Minuten musste Jeske durch eine Unsportlichkeit den Platz mit gelb/rot verlassen. Lange passierte trotz Überzahl für den FSV nicht viel, bis der SVFF sich selbst in der 68. erneut schwächte. Bujk musste nach einem Foulspiel den Platz mit der gelb/roten Karte verlassen. Es dauerte keine 10 Minuten, bis der SV Falkensee nur noch zu acht war. Tuncel wurde in der 76.Minute nach einem Foulspiel mit glatt rot vom Platz gestellt. Denn noch schafften es die Gäste zu acht die 0:1 Führung bis zur 86.Minute zu halten, ehe Grossmann für den Ausgleich sorgte. Für die Gastgeber war mit dreifacher Überzahl sicher mehr drin, so bleiben sie mit 6 Punkten auf Rang 11, Falkensee rutscht auf Platz 5 mit 12 Punkten ab.
Der BSC Süd gewann gegen den Tabellennachbarn vom FSV Bernau deutlich mit 4:1. Frühe Tore durch Kellermann (2. - 1:0) und Maadanli (15. - 2:0) brachten den BSC in Führung. Würfel konnte in der 23.Minute für den Anschluss nach verwandelten Elfmeter sorgen (2:1). Kurz vor der Pause brachte Imeri (42. - 3:1) den BSC wieder mit einer 2-Toreführung auf die Siegerstraße. Raspopov sorgte tief in der Nachspielzeit (90+7.) für die endgültige Entscheidung und den 4:1 Endstand.
Die noch sieglosen Barnimer bleiben trotz zweimaliger Führung gegen den Tabellendritten weiter sieglos. Nach 26 Minuten brachte Schmidt die Ahrensfelder in Führung, diese Sebast in der 33.Minute mit dem 1:1 egalisieren konnte. In der 59.Minute brachte Brauer die Gastgeber erneut in Führung, wie aber schon in Durchgang 1 währte die Führung nicht lang, denn mit einem Eigentor durch Graule stand es nach 63.Minuten wieder Remis. Beim 2:2 blieb es auch. Die Gäste aus Luckenwalde bleiben auf Rang 3. Die Gastgeber rutschen einen Rang nach oben und sind mit 3 Punkten nun auf Rang 12.