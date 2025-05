U19 BOL Quali: Episches Endspiel in Trudering!

Vor über 100 Zuschauern kam es heute in Trudering zum Showdown zwischen den beiden ungeschlagenen Top-Mannschaften der Liga. Waldeck-Obermenzings U19/2 war zu Gast bei der U19 des TSV Trudering. Aufgrund der Aufstiegsregelung ein „Alles-oder-nichts-Spiel“! Wer hier heute gewinnt - steigt auf! Diese Ausgangslage versprach Spannung pur - und so kam es auch!

Mit Unterstützung des lautstarken Supports der Heimfans, fanden die individuell herausragenden Kicker der Gäste keine Lösung gegen die kompakt stehende Trudering Mannschaft! Die Truderinger setzen die taktischen Vorgaben in den ersten 45 Minuten perfekt um! Obermenzing verlor ein ums andere Mal den Ball im Mittelfeld und dann ging es schnell in die Umschaltbewegung! Bereits nach 8. Minuten belohnte sich Trudering mit der 1:0 Führung durch Modrian! Jetzt war noch mehr Feuer und Tempo in der Partie!

Trudering - angetrieben von den frenetischen Fans, eroberte im Zentrum fast jeden Ball. Zu diesem Zeitpunkt war es eine Frage der Zeit, wann das zweite Tor für die Gastgeber fällt!

Es sollte anders kommen! Eine Ecke in der 38. Minute brachte die Obermenzinger (durch Gürsoy) überraschend wieder ins Spiel. Hier stimmte die Zuordnung auf Seiten der Truderinger überhaupt nicht! Wer jetzt dachte nun kippt das Momentum auf die Seite Waldecks, hatte Schmidkunz nicht auf dem Zettel! Keine Minute später brachte er mit einer herausragenden Einzelleistung seine Mannschaft wieder in Führung! Mit einem 2:1 für Trudering ging es in die Pause!

Bereits zu Beginn der zweiten 45 Minuten ließen bei einigen Truderingern die Kräfte nach, die dadurch entstehenden Räume nutzte Obermenzing nun deutlich geschickter. In der 53. Minute nutzte Orow ein der selten Lücken in der Truderinger Hintermannschaft und setzte den Spielstand auf 2:2! Aber auch bei Obermenzing forderte das hohe Tempo und die Intensität des Spiels nun Tribut! Jetzt war es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten! Ein lauern auf Fehler um dann den „Lucky Punch“ zu setzen! In der 75. Minute hätte es diesen Moment für Trudering fast gegeben. Adlhart wird im Strafraum von den Beinen geholt und zur Überraschung aller entscheidet der Schiedsrichter auf „Ball gespielt“! Eine klare Fehlentscheidung des ansonsten souveränen Schiedsrichters.

Eigentlich hätte dieses Spiel kein Verlierer verdient gehabt! In der 88. Minute war es dann aber soweit, Trudering konnte einen Ball nicht sauber klären und Gürsoy ließ mit seinem 2. Treffer die Truderinger Träume platzen. Unfassbar bitter! Glückwunsch an Obermenzing!