U19 bezwingt tiefstehende Erfurter

Die U19 des VfL Wolfsburg hat ihre makellose Serie in der DFB-Nachwuchsliga fortgesetzt. Gegen den FC Rot-Weiß Erfurt gewann die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Bauer im AOK Stadion mit 2:0 (2:0) und bleibt damit auch nach dem achten Spieltag ungeschlagen.

Karlo Simic (19.) und Elia Dittrich (22.) sorgten mit sehenswert herausgespielten Treffern früh für klare Verhältnisse. Trotz drückender Überlegenheit und zahlreicher Chancen verpassten die Jungwölfe ein deutlicheres Ergebnis. Mit nun 24 Punkten aus acht Spielen führt der VfL weiterhin die Tabelle der Gruppe B an. Am kommenden Samstag gastiert Wolfsburg beim FC Carl Zeiss Jena (Anstoß 12 Uhr).

Nach drei spielfreien Wochen startete der VfL hellwach und kontrollierte das Geschehen von Beginn an. Erfurt verteidigte tief, stellte sich mit fast allen Spielern um den eigenen Strafraum und versuchte, die Räume eng zu halten. Doch die Gastgeber fanden früh Lösungen: Mathys Angely spielte nach 19 Minuten einen präzisen Steckpass auf Simic, der frei vor dem Tor die Nerven behielt und zur 1:0-Führung traf. Nur drei Minuten später erhöhte Dittrich nach starker Vorarbeit von Darwin Soylu auf 2:0.

Auch danach blieben die Jungwölfe druckvoll, vergaben aber reihenweise gute Gelegenheiten. Simic scheiterte in der 58. Minute per Foulelfmeter, Sticherling und Mandity ließen weitere Großchancen aus – Letzterer traf per Kopf den Pfosten. Insgesamt verzeichnete Wolfsburg sieben bis acht klare Möglichkeiten, während Erfurt über die gesamte Spielzeit ohne nennenswerte Torchance blieb.

Trainer Daniel Bauer zeigte sich mit dem Auftritt zufrieden, mahnte aber mehr Effizienz an: „Das war ein souveräner Auftritt mit klarer Überlegenheit über 90 Minuten. Trotzdem müssen wir uns in der Chancenverwertung steigern. Das Ergebnis hätte deutlich höher ausfallen müssen.“

VfL Wolfsburg U19: Zielinski – Bürger, Neininger, Angely (46. Boog), Chebil (38. Brito) – Hensel (83. Licht), Dittrich – Benedict (83. Hint), Soylu, Seretis (46. Sticherling) – Simic (66. Mandity)

Tore: 1:0 Simic (19.), 2:0 Dittrich (22.)