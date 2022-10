U19 behaoptet sich in Koblenz 1.FC Saarbrücken: Punkte gehen mit an die Saar

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben sich am Sonntag als Gast der TuS Koblenz mit 6:3 (3:2) behauptet und sind somit nach der Niederlage 2:4-Heimniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern gleich wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Tim Kloster brachte sein Team mit einem Doppelschlag (14. und 18.) früh in Führung. "Das hat einige dazu verleitet, den Schlendrian einziehen zu lassen, wir waren nicht mehr griffig, haben sie durch eigene Unachtsamkeiten ins Spiel gebracht so dass es dann noch mal eng wurde vor der Pause. Marvin Geissen schaffte vom Anstoß weg das 1:2 (19.), auf das Ian Miles Smith mit dem 1:3 noch eine Antwort wusste (24.). Doch zwei Minuten vor der Pause gelang den Rheinländern durch Sebastian Hollendung erneut der Anschluss. "Wir sind froh gewonnen zu haben, wollen aber die Punkte nicht so hart erkämpfen, wir haben da dann doch noch einen anderen Anspruch. Für heute war es ok, aber wir werden an diesen Dingen arbeiten müssen", sagte Eisel. Der vierte Gästetreffer zum 2:4 war ein Elfmetertor von Rani Abdennour (65.), Tim Walle legte das 2:5 nach (80.), doch erneut wurde Koblenz nach einem individuellen Fehler fündig und traf zum 3:5 (82.) durch Tom Weis. Den Schlusspunkt setzte dann Rene Schneider mit dem Treffer zum 6:3-Endstand in der Nachspielzeit. Das FCS-Team steht nach vier Siegen und drei Niederlagen auf Rang Sechs. Kaiserslautern hat als Tabellenführer mit weißer Weste mit einem Spiel weniger bereits sechs Punkte mehr auf dem Konto.