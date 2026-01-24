U19-Bayerische: Waldeck-Obermenzing eine Klasse für sich

Der Silberpokal geht nach Oberbayern: Bayernligist SV Waldeck-Obermenzing München hat sich in der Sporthalle Kirchenlaibach in Speichersdorf den Titel bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U19 gesichert.
Im Endspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Siara vor 448 Zuschauerinnen und Zuschauern souverän mit 3:0 gegen den SV Raigering (Meister Oberpfalz, Landesliga) durch. Die Tore im Finale erzielten Philippe Beij, Vitus Asam und Maximilian Haas. Der oberbayerische Bezirkssieger tritt damit in die Fußstapfen des Baiersdorfer SV, der in diesem Jahr keine Mannschaft für die Hallenrunde gemeldet hatte. Waldeck-Obermenzing hat damit das Ticket für die Süddeutsche Meisterschaft am 7. März in Ehningen (Baden-Württemberg) gelöst. Dort geht es dann um die Qualifikation für die Deutsche Futsal-Meisterschaft, die vom 20. bis 22. März 2026 in Duisburg ausgespielt wird. Platz drei ging an die JFG GW Frankenwald, die im kleinen Finale mit einem 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Mögeldorf ein gelungenes Turnier mit der Bronzemedaille krönte.
"Die Jungs haben heute alle super mitgezogen und jeder Einzelne hat sich richtig zerrissen. Deshalb ist der Sieg unterm Strich auch verdient – das haben uns auch die anderen Teilnehmer attestiert. Wir haben bereits mit dem Titel bei der Oberbayerischen Bezirksmeisterschaft Vereinsgeschichte geschrieben – und jetzt noch einen draufgesetzt. Das werden wir jetzt ein paar Wochen lang genießen. Natürlich fahren wir dann auch mit dem Ziel zur Süddeutschen Meisterschaft, Bayern anständig zu vertreten. Wir denken von Spiel zu Spiel und wenn am Ende die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft rausspringt, dann nehmen wir das gerne mit“, erklärte Obermenzings Trainer Daniel Siara nach der Siegerehrung.
"Wir haben heute ein hervorragendes und faires Turnier gesehen, das der SV Waldeck-Obermenzing München als technisch bestes und spielstärkstes Team am Ende verdient mit dem Titel gekrönt hat. Vor allem die Fans der ‚kleineren‘ Klubs haben für ordentlich Stimmung in der Halle gesorgt. Alles in allem war das wieder einmal tolle Werbung für den Futsal in Bayern. Mein Dank geht auch an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Ausrichters TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf, die ein Top-Event auf die Beine gestellt haben“, erklärte Klaus Schmalz, Bezirks-Jugendleiter Oberfranken.
Die komplette Turnierübersicht: