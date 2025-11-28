 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Bayer Leverkusen kann die Liga A noch erreichen.
Bayer Leverkusen kann die Liga A noch erreichen. – Foto: Julia Sahr

U19: Bayer Leverkusen kämpft um Liga A

U19-DFB-Nachwuchsliga: Am vorletzten Spieltag sind die meisten Entscheidungen gefallen, doch die noch ausstehenden sind dafür umso spannender.

Verlinkte Inhalte

U19-DFB-NL Gr. G
U19-DFB-NL Gr. H
U19-DFB-NL Gr. I
RW Oberh.
Elversberg

Die meisten Entscheidungen sind in der DFB-Nachwuchsliga der U19-Junioren schon vor dem vorletzten Spieltag gefallen. In der Gruppe H kämpfen der VfL Bochum und Bayer Leverkusen im Fernduell um den direkten Einzug in die Liga A, beide stehen vor vermeintlich lösbaren Aufgaben. Spannender wird es bei der Frage, welche Teams als beste Gruppendritte noch den Sprung in die obere Liga schaffen. Was zum Spieltag wichtig ist.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

So läuft der Spieltag in der Gruppe G

Morgen, 11:00 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
11:00

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
11:00

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
SV Elversberg
SV ElversbergElversberg
14:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr 1. FC Köln - FC Viktoria Köln
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SV Elversberg - MSV Duisburg

>>> Der Spielplan in der Übersicht

_______________

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

So., 30.11.2025, 12:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
12:00

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
13:00

So., 30.11.2025, 12:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
12:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr VfL Bochum - SV Wehen Wiesbaden

>>> Der Spielplan in der Übersicht

_______________

So läuft der Spieltag in der Gruppe I

Morgen, 11:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
11:00

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
13:00

So., 30.11.2025, 11:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
11:30

So., 30.11.2025, 12:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
12:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SC Paderborn 07 - SC Preußen Münster
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SV Meppen - FC Schalke 04
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - Borussia Mönchengladbach

Aufrufe: 028.11.2025, 11:00 Uhr
Marcel EichholzAutor