Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bayer Leverkusen kann die Liga A noch erreichen. – Foto: Julia Sahr
U19: Bayer Leverkusen kämpft um Liga A
U19-DFB-Nachwuchsliga: Am vorletzten Spieltag sind die meisten Entscheidungen gefallen, doch die noch ausstehenden sind dafür umso spannender.
Die meisten Entscheidungen sind in der DFB-Nachwuchsliga der U19-Junioren schon vor dem vorletzten Spieltag gefallen. In der Gruppe H kämpfen der VfL Bochum und Bayer Leverkusen im Fernduell um den direkten Einzug in die Liga A, beide stehen vor vermeintlich lösbaren Aufgaben. Spannender wird es bei der Frage, welche Teams als beste Gruppendritte noch den Sprung in die obere Liga schaffen. Was zum Spieltag wichtig ist.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.