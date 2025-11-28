U19: Bayer Leverkusen kämpft um Liga A

Die meisten Entscheidungen sind in der DFB-Nachwuchsliga der U19-Junioren schon vor dem vorletzten Spieltag gefallen. In der Gruppe H kämpfen der VfL Bochum und Bayer Leverkusen im Fernduell um den direkten Einzug in die Liga A, beide stehen vor vermeintlich lösbaren Aufgaben. Spannender wird es bei der Frage, welche Teams als beste Gruppendritte noch den Sprung in die obere Liga schaffen. Was zum Spieltag wichtig ist.