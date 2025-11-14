U19: Auftakt nach Maß in der Landesliga

Was für ein Start: Unsere U19 gewinnt zum Landesliga-Auftakt auf dem Haldy mit 4:0 gegen den hochgehandelten FC Uchtelfangen – und das absolut verdient. Der Gegner galt ligaweit als Topfavorit und hatte die SG in den vergangenen Jahren mehrfach geschlagen. Dieses Mal war die Rollenverteilung eine andere – eine dominante Leistung von der ersten bis zur letzten Minute.

Bereits in der 16. Minute belohnte sich das Team für die starke Anfangsphase: Sebastian Backhaus, unser B-Jugend-Jüngster, setzte sich auf rechts stark durch und legte von der Grundlinie ab auf Enrico Macera, der mit links zum 1:0 vollstreckte.

Nach kurzer Anlaufphase übernahm unsere Elf ab Minute 3 komplett die Kontrolle. Jeder Zweikampf wurde angenommen, taktisch diszipliniert verschoben, die Räume früh geschlossen – Uchtelfangen fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel.

Nur wenige Minuten später das 2:0 – Waeel Zaidan ließ auf links seinen Gegenspieler stehen und schob abgeklärt ins rechte untere Eck ein (24.).

Auch im weiteren Verlauf: volle Kontrolle.

Die wenigen Ballbesitzphasen der Gäste blieben harmlos und resultierten bestenfalls aus Spielverlagerungen im eigenen Drittel oder Freistöße im Mittelfeld, welche alle souverän wegverteidigt wurden.

Zweite Halbzeit, gleicher Takt – noch mehr Konsequenz

Kurz nach der Pause der einzige halbgefährliche Vorstoß der Gäste – aber schon im Ansatz von der Abwehrkette entschärft.

Den direkten Gegenangriff spielte unsere U19 mustergültig aus:

Macera mit Übersicht, Zaidan mit Tempo – und eiskalt ins kurze Eck: 3:0.

In der Folge weiter Chancenplus: Frisch (56./64.) scheitert zweimal knapp.

In der 74. Minute dann fast ein Kopie des dritten Tores – wieder ist es Zaidan, der zum 4:0-Endstand trifft.

Fazit: Klare Spielkontrolle, starke Teamleistung, verdienter Derbysieg