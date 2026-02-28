Die U19 des 1. FC Saarbrücken ging nach zwei Siegen in Folge als Spitzenreiter in die Heimpartie gegen den TSV Schott Mainz. Ihrer dadurch eventuell abzuleitenden Favoritenstellung konnte sie bei der 0:2 (0:1)-Niederlage aber nicht gerecht werden

Die A-Junioren des 1.FC Saarbrücken mussten am Samstag nach nur einer Woche den Platz an der Tabellenspitze der Liga B Gruppe E schorn wieder räumen. Gegen den TSV Schott Mainz gab es eine 0:2 (0:1)- Heimniederlage. Karin Benali brachte die Gäste vier Minuten vor der Pause in Führung, Chrisrian Blas Llorente erhöhte sechs Minuten vor Spieldende. "WIr hatten ungefähr so viele Chancen wie in den beiden erfolgreichen Spielen zuvor, machen aber kein Tor. Dann gehen sie kurz vor der Pause in Führung. Wir wollen weiter ein Tor erzielen, machen daher noch mehr Druck, treffen aber weiter nicht. Und dann fällt das 0:2, das und endgültig das Genick brach", schildert Trainer Joscha Klauck den Spielverlauf. Am kommenden Samstag ist das FCS-Team im nordbadischen Leimen Gast des SV Sandhausen.