U18 der SG Unterrath feiert ungeschlagene Meisterschaft

Das Ziel war von vornherein klar: nur der Titel zählt. Schon vor Beginn der Saison ist Cheftrainer Katic klar gewesen, dass man die Meisterschaft in den Düsseldorfer Norden holen wird, erzählt er FuPa Niederrhein: „Um ehrlich zu sein, habe ich vom ersten Tag an nur von der Meisterschaft gesprochen – auch ohne die anderen Teams vorher wirklich gesehen zu haben. Mir war klar: Wenn mein Trainerkollege Erhan Dagdelen und ich das volle Potenzial dieser Mannschaft ausschöpfen, werden wir Meister.“ Schon in der Hinrunde bestätigte die Mannschaft, was Katic bereits geahnt hatte: 10 Spiele, 10 Siege und ein beeindruckendes Torverhältnis von 44:9. Möglich gemacht habe diese Leistung die hohe Investitionsbereitschaft des Teams, die sie von den Liga-Konkurrenten unterscheide, erzählt Katic mit breiter Brust. In der Rückrunde hat die SG noch sieben weiter Siege eingefahren und drei Unentschieden einstecken müssen – eine nahezu perfekte Saison.

Erfolgsbringend soll der attraktive Fußball gewesen sein, den das Trainerteam hat spielen lassen. Katic und Dagdelen beschreiben ihren Spielstil so: „Wir sind große Fans eines ballbesitzorientierten Spiels mit möglichst wenig langen Bällen. Wir spielen bewusst dominant und wollen das Spiel kontrollieren." Und das hat sich offensichtlich ausgezahlt. Damit wollen sie dem entgegenwirken, was oft Gang und Gebe im Amateurfußball ist: „Ich finde, man sollte mutig Fußball spielen. Heutzutage sieht man oft, dass der Ball einfach nur nach vorne geschlagen wird und man auf den lieben Gott hofft.“

Die junge Erfolgsmannschaft wird allerdings Abgänge in Kauf nehmen müssen. Zwangsweise werden ein paar Spieler das Team verlassen, da sie aufgrund ihres Alters den Weg in Richtung U19 gehen müssen. Der Kern der Truppe solle aber bleiben, so der 33-Jährige Übungsleiter. In der kommenden Saison will man wider angreifen, und das in einer höheren Liga: „Wir sind in die neu gegründete Rhein-Ruhr-Liga aufgestiegen und werden dort erstmals auch einige ältere Jahrgänge dabeihaben, da wir noch nicht genau wissen, was uns in der neuen Liga erwartet.“

Aktuell freut man sich aber erstmal über den außergewöhnlichen Erfolg, den die jungen Unterrather erzielt haben. Dennoch blickt Katic mit einem Auge schon in die Zukunft: „Eine solche Saison zu wiederholen, wird alles andere als einfach.“ Definitiv eine Mannschaft, auf die in Zukunft zu achten ist.