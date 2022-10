U18 (A-Jun.) KK ED VR: Mit Last-Minute-Sieg an die Tabellenspitze

Mit einem 3:2 Last-Minute-Sieg bei der Eintracht in Berglern setzte sich die SG Lengdorf an die Tabellenspitze.

Dabei waren die Gäste personell stark geschwächt, kamen lt. Trainer Martin Pointner auf dem Zahnfleisch daher. Die beiden Gegentreffer durch Jonas Lintsche und Felix Oberhauser zum Rückstand waren Zufallsprodukte und entsprangen individuellen Fehlern in der FC-Defensive. Die Mannschaft, aufgefüllt mit drei B-Jugendlichen, rappelte sich jedoch auf, schmiß alles in die Waagschale und erzielte in der 78. Minute den Anschlußtreffer durch Daniel Schraufstetter mit Flachschuß ins lange Eck. Glücklich dann der Ausgleichstreffer, der im Anschluß an einen Eckball durch ein Eigentor der Eintracht erfolgte. Jetzt wollten die Gäste den Sieg, der in der Schlußminute durch den angeschlagenen Kapitän Josef Neumeier gelang.