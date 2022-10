U17 zeigt tolle Reaktion und fährt Sieg gegen Bochum ein B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest: Klares 4:0 gegen den VfL.

Nach der jüngsten Auswärtsniederlage in der Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest beim 1. FC Köln konnten sich die U17-Juniorinnen der SGS Essen im Derby an der heimischen Ardelhütte mit 4:0 (2:0) gegen den VfL Bochum souverän durchsetzen.

Die U17 hatte sich an der heimischen Ardelhütte viel vorgenommen, um ein Zeichen zu setzen und wieder in die Erfolgsspur zu gelangen. Nach kurzem Abtasten zu Beginn des Spiels nahm das Förderteam der SGS die Zügel in die Hand und gab größtenteils die Richtung vor, der VfL jedoch kämpfte beherzt mit seiner Defensive dagegen.

Nach zwölf Minuten war es dann Ella Wilke, die den Ball nach schöner Kombination und Vorarbeit von Tuana Gedikli aus rund zehn Metern an der Bochumer Torhüterin zur Führung vorbei schob und den Torreigen eröffnete. Im Anschluss entwickelte sich eine etwas einseitige, aber kampfbetonte und ruppige Bundesligapartie. Maia Kamper Rodrigues hatte gut 35 Meter vor dem Tor drei Abwehrspielerinnen vor sich, kam mit Tempo und Finesse durch die Kette und erhöhte nach einem schönen Solo in der 29. Minute auf 2:0.

Essen bestimmte auch nach der Halbzeit das Spielgeschehen. Relativ schnell konnte sich Rieke Sterner (46.) nach einem langen Diagonalball aus der eigenen Hälfte von Eileen Klees rechtsaußen durchsetzen und erhöhte wiederum auf 3:0. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte dann zehn Minuten später Aleyna Igde, die sich den Ball aus 20 oder gar 25 Metern halblinks auf ihren starken linken Fuß legte und zum wiederholten Male durch ein schönes Tor aus der Distanz traf.