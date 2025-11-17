Für Gladbachs NAchwuchskeeper Marcello Trippel und Elias Vali Fard von Borussia Mönchengladbach ist die U17-WM zu Ende. – Foto: Markus Verwimp

U17-WM: Trippels Traum ist geplatzt, Bellahsen im Achtelfinale Der junge Torhüter von Borussia Mönchengladbach aus Grimlinghausen scheitert mit der DFB-Auswahl an Burkina Faso. Joseph Bellahsen schlägt mit Marokko die USA.

Aus Neusser Sicht geht die Weltmeisterschaft der U17-Junioren in Katar weiter. In der Runde der besten 32 vermied nämlich einer der in U19-Bundesliga für Borussia Mönchengladbach tätigen Kicker aus der Quirinusstadt mit seinem Team den K.o.: Während Marcello Trippel aus Grimlinghausen mit Deutschland recht überraschend Außenseiter Burkina Faso mit 0:1 unterlag, setzte sich der Neusser Joseph Bellahsen mit Marokko im Elfmeterschießen gegen die USA durch (4:3) und trifft mit den Nordafrikanern nun am Dienstag im Achtelfinale auf Mali.

Frühes Gegentor entscheidet Spiel gegen DFB-Auswahl Im Match gegen die DFB-Auswahl hatte hat Mohamed Zongo Burkina Faso mit einem sehenswerten Distanzschuss schon in der fünften Minute in Führung gebracht. Dass seinen Schützlinge danach nie richtig ins Spiel fanden, enttäuschte Trainer Marc-Patrick Meister sehr. Sein Fazit: „Die Leistung hat nicht dazu gereicht, um unseren Gegner auch nur ansatzweise ernsthaft zu bedrohen. Auch wenn es mit etwas Glück möglich gewesen wäre, uns in Elfmeterschießen zu retten, wäre dies maximal schmeichelhaft gewesen. Wir haben heute nicht gut Fußball gespielt.“ Marcello Trippel zeichnete sich in der 34. Minute bei einem Distanzschuss von Alassana Bagayogo mit einer Flugparade aus. Kurz vor Schluss scheiterte Halidou Diakite aus halbrechter Position am 17-Jährigen.