U17-Wintercup in Mettmann steht in den Startlöchern

Die aktuelle Wetterlage verhindert den Jahresauftakt auf den Sportplätzen. Umso schöner, dass ein wirkliches Highlight mit dem U17-Wintercup am Samstag, den 17. Januar 2026, in der Halle Herrenhauser Straße stattfindet. Ab 11 Uhr treffen dort Nachwuchsteams verschiedener Spielklassen aufeinander, die für ein spannendes und abwechslungsreiches Turnier sorgen dürften. Das von der Fußball-Abteilung von Mettmann Sport organisierte Turnier endet gegen 17.30 Uhr.
Mit diesem starken und vielseitigen Teilnehmerfeld treffen Mannschaften aus mehreren renommierten Nachwuchsligen aufeinander – ideale Voraussetzungen für ein attraktives und temporeiches Hallenturnier.
Die Vorfreude beim Gastgeber ist groß. Das Trainerteam von Mettmann Sport um Emrah Çöl, Daniel Certa und Ardian Duraku – hat in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendvorstand ein Turnier organisiert, das sowohl sportlich als auch organisatorisch ein echtes Highlight für die Stadt Mettmann werden soll. Die Verantwortlichen zeigen sich dankbar und stolz, ein derart hochwertiges Event auf die Beine gestellt zu haben, und blicken mit großer Vorfreude auf spannende Begegnungen und einen stimmungsvollen Turniertag. Die Zuschauer können sich auf viele interessante und sportlich hochwertige Duelle freuen. Mettmann darf gespannt sein!
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt! Hinweis: Die Mannschaften der G bis D-Jugend (5 bis 12-jährigen) veranstalten am Wochenende 7. und 8. Februar 2026 in der Kreissporthalle Flurstraße mit insgesamt sechs Turnieren und über 40 Mannschaften dann den Wintercup Teil II. Start ist jeweils um 9 Uhr. Am Samstag endet das Turnier mit der D-Jugend gegen 21 Uhr und am Sonntag gegen 19 Uhr. Zwei spannende Tage erwarten uns.