U17-Wintercup in Mettmann steht in den Startlöchern

Die aktuelle Wetterlage verhindert den Jahresauftakt auf den Sportplätzen. Umso schöner, dass ein wirkliches Highlight mit dem U17-Wintercup am Samstag, den 17. Januar 2026, in der Halle Herrenhauser Straße stattfindet. Ab 11 Uhr treffen dort Nachwuchsteams verschiedener Spielklassen aufeinander, die für ein spannendes und abwechslungsreiches Turnier sorgen dürften. Das von der Fußball-Abteilung von Mettmann Sport organisierte Turnier endet gegen 17.30 Uhr.

Diese Teams sind dabei

SV Straelen – Leistungsklasse

FC Wegberg-Beeck – Mittelrhein-Liga

1. FC Düren – Mittelrhein-Liga

VfB Hilden – Niederrhein-Liga

SG Unterrath – Niederrhein-Liga

Sportfreunde Baumberg – Niederrhein-Liga

BV 04 Düsseldorf – Rhein-Ruhr-Liga

SG Essen-Schönebeck – Rhein-Ruhr-Liga

SV Lippstadt 08 – Westfalen-Liga

Mettmann Sport (Gastgeber) - Leistungsklasse

Mit diesem starken und vielseitigen Teilnehmerfeld treffen Mannschaften aus mehreren renommierten Nachwuchsligen aufeinander – ideale Voraussetzungen für ein attraktives und temporeiches Hallenturnier.

Organisatoren wollen Turnier etablieren

Die Vorfreude beim Gastgeber ist groß. Das Trainerteam von Mettmann Sport um Emrah Çöl, Daniel Certa und Ardian Duraku – hat in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendvorstand ein Turnier organisiert, das sowohl sportlich als auch organisatorisch ein echtes Highlight für die Stadt Mettmann werden soll. Die Verantwortlichen zeigen sich dankbar und stolz, ein derart hochwertiges Event auf die Beine gestellt zu haben, und blicken mit großer Vorfreude auf spannende Begegnungen und einen stimmungsvollen Turniertag. Die Zuschauer können sich auf viele interessante und sportlich hochwertige Duelle freuen. Mettmann darf gespannt sein!