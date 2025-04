U17 will schon heute ein volles Nest

Die U17 des 1. FC Saarbrücken empfängt an diesem Mittwoch um 15 Uhr im blau-schwarzen Traditionsduell den FSV Frankfurt auf dem Rasenplatz an der Holzer Str. in Quierschied. Mit einem Sieg über den Tabellen-Letzten könnte das FCS-Team einen großen Sprung in der Tabelle vom vorletzten Platz aus machen.

Die U17 des 1. FC Saarbrücken empfängt am heutigen Mittwoch um 15 Uhr den FSV Frankfurt auf dem Rasenplatz an der Holzer Str. in Quierschied. "Wir wollen vermeiden, dass wir die Liga B auf dem letzten Platz abschließen. Wir haben zwei Punkte Vorsprung und könnten mit einem Sieg auch die unmittelbar vor uns liegende TSG Wieseck überholen. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen bin ich davon überzeugt, dass wir das heute schaffen können, zudem sind wir gegenüber Frankfurt auch ein Spiel im Rückstand", sagte FCS-U17-Trainer Joscha Klauck am Mittwochmorgen wenige Stunden vor dem Spiel. Er hofft, dass Devin Güzelcan, der am Sonntag beim gegen Fürth früh ausgetauscht wurde, zur Verfügung steht. "Einige Spieler haben bei der U19 Erfahrung gesammelt, die können sie heute einbringen", hofft Klauck. Wieseck spielt ebenfalls heute um 16 Uhr beim SV Wehen Wiesbaden, bei einem eigenen Sieg und einem Punktverlust der Hessen würde das Malstatter Team an den Giessenern vorbeiziehen.