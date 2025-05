U17 will NLZ-Runde erfolgreich abschließen

Nach der U19, die sich schon in der Sommerpause befindet, steht nun auch für die U17 des 1. FC Saarbrücken das letzte Spiel in der DFB-Nachwuchsliga Liga B Gruppe D an. Im Idsteiner Stadtteil Wörsdorf geht es um 13 Uhr auf dem Rasenplatz an der Weilbacher Str. gegen den SV Wehen Wiesbaden, der derzeit auf Rang Vier steht.

Auch für die U17 des 1. FC Saarbrücken geht am Samstag die erste Saison in der DFB-Nachwuchsliga zu Ende. In Gruppe D der Liga B trifft das Malstatter Team zum Abschluss im Idsteiner Stadtteil Wörsdorf um 13 Uhr auf dem dortigen Rasenplatz an der Weilbacher Str. auf den Tabellenvierten SV Wehen Wiesbaden. "Wir wollen die Runde ordentlich zu Ende bringen, treffen in einem Auswärtsspiel aber noch mal auf einen Gegner, der in der Tabelle vor uns steht. Wir könnten mit einem Sieg auf die vor uns platzierte TSG Wieseck aufschließen, aber das ist nicht das vorrangige Ziel für morgen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir das letzte Spiel gewinnen würden, wir haben schon gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind, auch im Hinspiel, wo wir 3:1 gewannen. Es wäre schön, wenn wir das wiederholen könnten. Wir wlolen noch mal so viele Spieler wie möglich einsetzen und für diejenigen, die uns verlassen, wollen wir einen schönen Abschluss haben", sagte FCS-U17-Trainer Joscha Klauck am Freitag. Der sechste Platz unter sieben Startern ist aber auch noch nicht fix, Schlusslicht FSV Frankfurt, der gleichzeitig die SpVgg. Greuther Fürth empfängt, hat nur drei Punkte weniger auf dem Konto.