U17 will auch im Auswärts-Derby bestehen

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken können voller Selbstbewusstsein und mit viel Tatendrang ins Saar-Derby bei der SV Elversberg (Sonntag, 12 Uhr, Rasenplatz 2 am Franzschacht, Friedrichsthal) gehen. Nach vier Spieltagen liegt das Team von Trainer Sven Borgard nur zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten 1. FSV Mainz 05 zurück (der allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat). Die ersten drei spielen nach dem Ende der Vorrunde in der Meisterrunde weiter, ein Sieg gegen die SVE würde das FCS-Team mitten in den erlauchten Kandidatenkreis bringen. "Wir haben jetzt das Niveau, uns in dieser Liga durchzusetzen, wir haben gerade Darmstadt geschlagen und wollen da nun im Derby anknüpfen. Jedes Spiel in dieser Liga bringt uns weiter, und wir haben das Niveau in den ersten Spielen schon enorm gesteigert. Wir können gegenüber der Vorrunde des vergangenen Jahres eine deutliche Fortentwicklung erkennen", sagte der Trainer drei Tage vor dem mit viel Spannung erwarteten Derby beim Tabellensechsten. Auch personell sieht es ganz gut aus. "Emil Wagner und Max Heros kamen Ende der Woche ins Training, wir hoffen, dass es da für Kurzeinsätze reicht, aber der Kader hat gegen Darmstadt gezeigt, dass wir breit genug aufgestellt sind und deshalb freuen wir uns auf das Derby", ergänzte Borgard.