U17 von RW Scheeßel feiert Pokalsieg

– Foto: Thies Meyer



Sie hatten bis zum Schlusspfiff um den Ausgleich gerungen, alles gegeben. Es sollte nicht sein. Die U17 des JFV Concordia verlor nach einer fantastischen Saison das Pokalfinale. "Natürlich tut das den Jungs weh", so JFV-Coach Lukes Böhme. "Aber sie sollten daran denken, was sie für eine herausragende Saison gespielt haben."

Es war eine umkämpfte, zerfahrene und nicht zuletzt von starken Windböen geprägte Begegnung, in der Mehvan Baqi zum Pokalhelden wurde. Baqi erzielte mit einem großartigen Schuss aus 20 Metern den entscheidenden Treffer (33.). "Ein Top-Tor!", so Trainer Elmar Stollhans.

In dem Duell der beiden Landesliga-Aufsteiger war Meister Concordia schon in der ersten Hälfte - windunterstützt - das überlegende Team, und im zweiten Abschnitt gelang dem Böhme-Team nach einem Freistoß von Charlie Schröder tatsächlich ein Treffer durch Lennart Butt. Der ersehnte Ausgleich? Nein. Abseits.

Die Schlussphase musste Scheeßel nach einem Platzverweis in Unterzahl überstehen. Es wurde eine Abwehrschlacht. "Wir haben die Bälle nun rausgeschlagen", so Stollhans. "Dem Gegner keine großen Chancen mehr ermöglicht."

Die Scheeßeler wiederholten damit den Pokalsieg. Der - nach der Bezirksliga-Vizemeisterschaft - zweite große Erfolg der Stollhans-Elf in dieser Saison.

Scheeßel gewann darüber hinaus auch noch den U16-Kreispokal durch einen 6:0-Erfolg über den JFV Union.