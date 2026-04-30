U17 von Mettmann-Sport krönt überragende Saison mit Meistertitel Großer Jubel bei Mettmann-Sport e.V.: Die U17-Junioren haben sich mit einer beeindruckenden Saisonleistung die Meisterschaft in der Leistungsklasse gesichert. von Mettmann-Sport e.V. · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Mettmann-Sport krönte sich am vergangenen Wochenende zum Meister – Foto: Mettmann-Sport e.V.

Durch einen souveränen 9:1-Auswärtssieg beim SC Sonnborn machte die Mannschaft zwei Spieltage vor Saisonende den Titelgewinn endgültig perfekt und vollendete damit den historischen Durchmarsch - vom Aufstieg aus der Kreisklasse bis in die neu geschaffene Sonderliga zur Saison 2026/27.

Mettmann von Beginn an spielbestimmend Von der ersten Minute an ließ das Team keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Mit Offensivfußball, hoher Laufbereitschaft und großer Spielfreude dominierte Mettmann-Sport die Partie frühzeitig. Diamond Kielhorn (1.), Finn Schlüter (12.,17.), Efe Bozdag (14.) und Ole Wacker (24.) sorgten mit ihren Treffern zur 5:0 Halbzeitführung. In der zweiten Spielhälfte waren es Phil Liebich (58.), Linus Pierre (59.), Diamond Kielhorn (70.) und Danis Kadiric (80.) die für den Endstand sorgten. Großen Anteil an der Entwicklung des Teams hat das Trainergespann um Emrah Cöl, Ardian Duraku und Daniel Certa. Entsprechend stolz zeigte sich Cheftrainer Emrah Cöl nach dem feststehenden Titelgewinn: „Die Jungs haben super Arbeit geleistet und sich die Meisterschaft regelrecht verdient. Jetzt haben wir noch zwei Spieltage zu absolvieren, ich hoffe wir können die Saison ungeschlagen beenden.“

Teamgeist als Erfolgsrezept Besonders hervorzuheben ist die mannschaftliche Geschlossenheit: Die Spieler überzeugten nicht nur durch spielerische Klasse, sondern auch durch Einsatzbereitschaft, Disziplin und Leidenschaft. Emrah Cöl betonte dabei den außergewöhnlichen Teamgeist: „In den letzten zwei Jahren sind richtige Freundschaften entstanden. Die Jungs verbringen auch außerhalb des Platzes gern Zeit miteinander. Dieser Zusammenhalt hat uns am Ende zum Meister gemacht.“ Der Meistertitel ist das Ergebnis zwei jähriger harter Arbeit, kontinuierlicher Entwicklung und eines außergewöhnlichen Teamgeistes.