 2026-04-29T13:32:52.058Z

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U17 von Mettmann-Sport krönt überragende Saison mit Meistertitel

Großer Jubel bei Mettmann-Sport e.V.: Die U17-Junioren haben sich mit einer beeindruckenden Saisonleistung die Meisterschaft in der Leistungsklasse gesichert.

von Mettmann-Sport e.V. · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Mettmann-Sport krönte sich am vergangenen Wochenende zum Meister
Mettmann-Sport krönte sich am vergangenen Wochenende zum Meister – Foto: Mettmann-Sport e.V.

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Emrah Cöl
Ardian Duraku
Ardian Duraku

Durch einen souveränen 9:1-Auswärtssieg beim SC Sonnborn machte die Mannschaft zwei Spieltage vor Saisonende den Titelgewinn endgültig perfekt und vollendete damit den historischen Durchmarsch - vom Aufstieg aus der Kreisklasse bis in die neu geschaffene Sonderliga zur Saison 2026/27.

Mettmann von Beginn an spielbestimmend

Von der ersten Minute an ließ das Team keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Mit Offensivfußball, hoher Laufbereitschaft und großer Spielfreude dominierte Mettmann-Sport die Partie frühzeitig. Diamond Kielhorn (1.), Finn Schlüter (12.,17.), Efe Bozdag (14.) und Ole Wacker (24.) sorgten mit ihren Treffern zur 5:0 Halbzeitführung. In der zweiten Spielhälfte waren es Phil Liebich (58.), Linus Pierre (59.), Diamond Kielhorn (70.) und Danis Kadiric (80.) die für den Endstand sorgten.

Großen Anteil an der Entwicklung des Teams hat das Trainergespann um Emrah Cöl, Ardian Duraku und Daniel Certa. Entsprechend stolz zeigte sich Cheftrainer Emrah Cöl nach dem feststehenden Titelgewinn: „Die Jungs haben super Arbeit geleistet und sich die Meisterschaft regelrecht verdient. Jetzt haben wir noch zwei Spieltage zu absolvieren, ich hoffe wir können die Saison ungeschlagen beenden.“

Teamgeist als Erfolgsrezept

Besonders hervorzuheben ist die mannschaftliche Geschlossenheit: Die Spieler überzeugten nicht nur durch spielerische Klasse, sondern auch durch Einsatzbereitschaft, Disziplin und Leidenschaft. Emrah Cöl betonte dabei den außergewöhnlichen Teamgeist: „In den letzten zwei Jahren sind richtige Freundschaften entstanden. Die Jungs verbringen auch außerhalb des Platzes gern Zeit miteinander. Dieser Zusammenhalt hat uns am Ende zum Meister gemacht.“

Der Meistertitel ist das Ergebnis zwei jähriger harter Arbeit, kontinuierlicher Entwicklung und eines außergewöhnlichen Teamgeistes.

Für den Verein bedeutet dieser Erfolg weit mehr als nur einen Titelgewinn. Der direkte Weg von der Kreisklasse über die Leistungsklasse bis in die Sonderliga innerhalb von zwei Jahre unterstreicht die hervorragende Nachwuchsarbeit von Mettmann-Sport e.V. und setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft des Jugendfußballs im Verein.

Mit dem Aufstieg in die Sonderliga wartet nun eine neue sportliche Herausforderung auf das Team. Doch eines steht bereits fest: Diese U17 hat Vereinsgeschichte geschrieben — gekrönt von einem meisterlichen Auswärtssieg und einer Saison, die allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben wird.

Der Meister Kader:

Marco Mross

Danis Kadiric

Moritz Marquardt

Florian Duraku

Jan Gediga

Tobias Köhn

Ole Wacker

Phil Liebich

Arlen Certa

Alex Fischer

Ole Genennichen

Finn Schlüter

Lionel Eroglu

Arda Urgenc

Adrian Neb

Max Hamann

Jan Wittenberg

Linus Pierre

Diamond Kielhorn

David Müller

Efe Bozdag

Marc Langenbeck