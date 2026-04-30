U17 von Mettmann-Sport krönt überragende Saison mit Meistertitel

Durch einen souveränen 9:1-Auswärtssieg beim SC Sonnborn machte die Mannschaft zwei Spieltage vor Saisonende den Titelgewinn endgültig perfekt und vollendete damit den historischen Durchmarsch - vom Aufstieg aus der Kreisklasse bis in die neu geschaffene Sonderliga zur Saison 2026/27.
Von der ersten Minute an ließ das Team keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Mit Offensivfußball, hoher Laufbereitschaft und großer Spielfreude dominierte Mettmann-Sport die Partie frühzeitig. Diamond Kielhorn (1.), Finn Schlüter (12.,17.), Efe Bozdag (14.) und Ole Wacker (24.) sorgten mit ihren Treffern zur 5:0 Halbzeitführung. In der zweiten Spielhälfte waren es Phil Liebich (58.), Linus Pierre (59.), Diamond Kielhorn (70.) und Danis Kadiric (80.) die für den Endstand sorgten.
Großen Anteil an der Entwicklung des Teams hat das Trainergespann um Emrah Cöl, Ardian Duraku und Daniel Certa. Entsprechend stolz zeigte sich Cheftrainer Emrah Cöl nach dem feststehenden Titelgewinn: „Die Jungs haben super Arbeit geleistet und sich die Meisterschaft regelrecht verdient. Jetzt haben wir noch zwei Spieltage zu absolvieren, ich hoffe wir können die Saison ungeschlagen beenden.“
Besonders hervorzuheben ist die mannschaftliche Geschlossenheit: Die Spieler überzeugten nicht nur durch spielerische Klasse, sondern auch durch Einsatzbereitschaft, Disziplin und Leidenschaft. Emrah Cöl betonte dabei den außergewöhnlichen Teamgeist: „In den letzten zwei Jahren sind richtige Freundschaften entstanden. Die Jungs verbringen auch außerhalb des Platzes gern Zeit miteinander. Dieser Zusammenhalt hat uns am Ende zum Meister gemacht.“
Der Meistertitel ist das Ergebnis zwei jähriger harter Arbeit, kontinuierlicher Entwicklung und eines außergewöhnlichen Teamgeistes.
Für den Verein bedeutet dieser Erfolg weit mehr als nur einen Titelgewinn. Der direkte Weg von der Kreisklasse über die Leistungsklasse bis in die Sonderliga innerhalb von zwei Jahre unterstreicht die hervorragende Nachwuchsarbeit von Mettmann-Sport e.V. und setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft des Jugendfußballs im Verein.
Mit dem Aufstieg in die Sonderliga wartet nun eine neue sportliche Herausforderung auf das Team. Doch eines steht bereits fest: Diese U17 hat Vereinsgeschichte geschrieben — gekrönt von einem meisterlichen Auswärtssieg und einer Saison, die allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben wird.
Der Meister Kader:
Marco Mross
Danis Kadiric
Moritz Marquardt
Florian Duraku
Jan Gediga
Tobias Köhn
Ole Wacker
Phil Liebich
Arlen Certa
Alex Fischer
Ole Genennichen
Finn Schlüter
Lionel Eroglu
Arda Urgenc
Adrian Neb
Max Hamann
Jan Wittenberg
Linus Pierre
Diamond Kielhorn
David Müller
Efe Bozdag
Marc Langenbeck