U17-Vizeweltmeister Kenny Nzogang bleibt Rapidler

Der Offensivakteur kam im Juli 2022 von Red Star Penzing nach Hütteldorf, wo er in der damaligen U15 auflief. Seither absolvierte Nzogang die komplette Akademie des SK Rapid und steht aktuell im Kader von Rapid II, wo er in der laufenden Saison bereits auf fünf Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga kam. Ebenfalls streifte er in der Spielzeit 2025/26 bislang fünfmal das Trikot der grün-weißen U18 über. Zudem stand der Nachwuchs-Nationalspieler schon ganze zwölf Mal für die österreichische U17-Auswahl am Feld und lief unter anderem bei der furiosen U17-WM in Katar fünfmal für sein Land auf. Weiters besucht Nzogang derzeit die 8. Klasse im Akademischen Gymnasium in Wien.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zur Vertragsverlängerung: „Es freut mich sehr, dass Kenny Nzogang weiterhin Grün-Weiß trägt. Als Flügelspieler zeichnet er sich vor allem durch seine Dynamik und Qualität im eins gegen eins aus. Ich wünsche ihm für die laufende Rapid II-Saison sowie für seine persönliche Entwicklung beim SK Rapid alles Gute.“

Kenny Nzogang selbst meint zur Unterzeichnung seines neuen Arbeitspapiers: „Mit der Vertragsverlängerung geht für mich ein Stück weit ein Traum in Erfüllung. In Zukunft möchte ich immer mehr Einsatzminuten in der ADMIRAL 2. Liga sammeln und meine fußballerischen Qualitäten bei Rapid II einbringen.“