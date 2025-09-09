U17 verliert nach Führung in Hemmingen

Die U17 des VfB Lübeck hat in der Regionalliga Nord einen möglichen Auswärtssieg aus der Hand gegeben. Beim SC Hemmingen-Westerfeld verlor das Team von Trainer Alper Gürsoy trotz früher Führung mit 1:2. Zwei verletzungsbedingte Wechsel vor der Pause sowie einfache Fehler in der Defensive machten den Unterschied aus.

Die Grün-Weißen starteten engagiert und dominierten die Anfangsphase. Doch bereits in der 8. Minute musste Christian Agu nach einem Sturz auf die Schulter vom Feld – er wurde später zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Für ihn kam Daniel Victor Sterzer. Als dann auch noch Dersimcan Dalgic verletzungsbedingt raus musste (38.), war der Rhythmus endgültig gebrochen.

Trotzdem belohnte sich der VfB für den druckvollen Beginn: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eroberte Maksymilian Lazarowski nach starkem Pressing den Ball und traf nach Zusammenspiel mit Lennox Wanjukow zur verdienten 1:0-Führung (45.+2).

Nach der Pause nutzten die Gastgeber zwei Unachtsamkeiten eiskalt aus. Der eingewechselte Marco Strübig traf bereits in der 42. Minute nach einer Flankenablage zum Ausgleich. Sechs Minuten später ließ sich die VfB-Abwehr erneut überrumpeln: Ein langer Ball leitete das 2:1 durch Timo Laugwitz ein (48.).

Der VfB fand in der Folge offensiv kaum noch Mittel, um die nun kompakt verteidigenden Hausherren ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Trainer Gürsoy stellte nach dem Spiel ernüchtert fest: „Nach dem Rückstand fehlt uns die Durchschlagskraft und Kreativität, eine nur noch verteidigende Mannschaft zu knacken.“

Mit sechs Punkten aus fünf Spielen belegt die U17 aktuell Platz neun der Regionalliga Nord. Hemmingen-Westerfeld schob sich mit sieben Zählern auf Rang vier vor. Für die Lübecker B-Junioren geht es erst am Sonntag, den 21. September weiter – dann steht um 12 Uhr auf der Lohmühle das Landesderby gegen Holstein Kiel II auf dem Programm.

Tore:

0:1 Lazarowski (45.+2)

1:1 Strübig (42.)

2:1 Laugwitz (48.)

VfB U17: Bartusch – Dalgic (38. Schmüser), Koch, Agu (8. Sterzer) – Kazak, Salihu, Aslim, Schlueter (63. Schmidt), Wanjukow – Lufua, Lazarowski.