U17 verliert auch in Karlsruhe 1.FC Saarbrücken: Punkt wäre verdient gewesen

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken warten weiter auf den ersten Ligasieg nach dem Wiederaufstieg in die U17-Bundesliga. Im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC gab es am Sonntag eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Schon zur Pause lagen die Nordbadener nach einem Treffer von Tim Schunck aus der 34. Minute vorne, der gleiche Spieler konnte in der 77. Minute das 2:0 besorgen und ließ die Saarbrücker auch im neunten Ligaspiel nicht über einen Sieg jubeln. Der Abstand zum Vorletzten SpVgg. Greuther Fürth beträgt zwar weiter nur einen Punkt, das rettende Ufer (Platz Elf) ist aber acht Punkte entfernt. "Wir hätten mindestens einen Punkt verdient. Sie machen aus einer Chance ein Tor, wir hingegen hatten in der zweiten Hälfte mehrere gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Es ist abgedroschen, aber wenn man hinten steht gehen die Dinger nicht rein", sagt Trainer Matthias Malter. "Aber anders als bei den Profis geht es uns nicht so sehr um die Ergebnisse. Wir haben jetzt schon mehrere U16-Spieler fest dabei, wir haben eigentlich nicht den Druck, aber natürlich wollen die Jungs gute Ergebnisse abliefern. Wir haben mit den Jugendmannschaften Perspektiven, viele von meinem Team gehen mit Bundesliga-Erfahrung kommende Saison in die A-Junioren-Regionalliga und wir werden auch in der kommenden Runde eine ganz starke U17 haben, auch wenn wir dann Regionalliga spielen sollten. Die restlichen U16-Spieler haben dann ja auch ein Jahr Regionalliga gespielt", blickt der Trainer schon recht weit voraus.