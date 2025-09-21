U17: TSV Neu-Ulm – Olympia Laupheim 2:1 (1:0)

Unsere U17 ist mit einem 2:1-Heimsieg gegen Olympia Laupheim erfolgreich in die Saison gestartet!

Nach einer engagierten Anfangsphase brachte Samet Kizilgöz den TSV in der 26. Minute verdient mit 1:0 in Führung. Anschließend entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir unsere spielerische Überlegenheit nur phasenweise ausnutzen konnten.

Nach der Pause erhöhte Laupheim den Druck und kam in der 74. Minute zum Ausgleich. Doch unsere Jungs ließen sich nicht beirren: Erneut war es Samet Kizilgöz, der in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer den umjubelten Siegtreffer erzielte!