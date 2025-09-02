U17 startet mit Kantersieg über den FSV Frankfurt in die Saison

Nach einer langen Vorbereitung war die Gier nach Punkten groß auf Seiten der Flingeraner. Das bekamen die Gäste aus Hessen im Paul-Janes-Stadion dann auch schnell zu spüren. Die Partie war noch keine zwei Minuten alt, da führte die Fortuna durch das erste Saisontor von Leonidas Vassiliadis bereits mit 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker und legten durch den aus Wuppertal gekommenen Zugang Ahmad Hassan zum 2:0 nach (22.).

„Wir hatten gute Phasen, in denen wir das Ergebnis noch deutlicher gestalten hätten können“, konstatierte Suker, der allerdings auch schwächere Passagen beobachtete. „Da hätte das Spiel kurzzeitig auch in eine ganz andere Richtung kippen können“, führte der Fußballlehrer weiter aus. Am Ende des Nachmittags ließ die Defensive um Torhüter William de Pechy aber nur den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zu (63.).

Schwierige Aufgaben stehen bevor

Spätestens nach dem 3:1 von Elias Oberschewen (72.) befanden sich die Rot-Weißen dann auch wieder fest in der Erfolgsspur, die Neal Rasmus Faust noch zementierte. Der vom FC Hennef verpflichtete Nachwuchsmann trug sich im ersten Ligaspiel für die Fortuna sofort in die Torschützenliste ein (75.).

„Dass wir gleich viermal ins Schwarze getroffen haben, freut mich. Denn die Chancenverwertung war schon ein Thema, das uns in der Vorbereitung beschäftigt hat“, sagte Sinisa Suker. Die guten Ansätze, die sein Team zur Saisonpremiere zeigte, gilt es nun in den kommenden Wochen zu bestätigen. Dann werden auch die Aufgaben schwerer.

Nach einem spielfreien kommenden Wochenende gastiert Mitte September zunächst der 1. FC Köln am Flinger Broich, ehe es sechs Tage später am Borussiapark zum Kräftemessen mit dem amtierenden Deutschen Meister Borussia Mönchengladbach kommt. Auch in diesen Partien wird Sinisa Suker noch nicht seine Bestbesetzung aufbieten können. Mit Außenverteidiger Giuliano Gabler und den Mittelfeldspielern Paul Münstermann, Johannes Yakadio und Julius Janikulla hat Suker Asse im Ärmel, die nach längeren Verletzungspausen in den kommenden Monaten wieder Stück für Stück an den Wettkampfbetrieb herangeführt werden sollen.