U17 startet in Testspielserie

Mit einem Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) startet das B-Juniorenteam des 1. FC Saarbrücken in die Vorbereitungsserie vor der zweiten Saisonphase in der DFB-Nachwuchsliga. Die U19 des FC Hertha Wiesbach ist zu Gast in Malstatt. "Wir spielen bis auf die Generalprobe in allen Vorbereitungspartien gegen U19-Teams, um weiter an der Robustheit und der Kampfkraft zu feilen. Wir haben für den Sonntag noch einige ausfälle, manche kommen in den nächsten Wochen zurück, wir haben mit Joel Happi und Frederic Pfister zwei längerfristige ausfälle, die vor April nicht zurück kommen", sagt Trainer Sven Borgard zwei Tage vor dem ersten Test. Stefan Schmitt, wegen einer Zehenverletzung, der schon länger angeschlagenen Bibars Obeid sowie der erkrankte Ioan Denis Tripon aus. "Bei den dreien müssen wir abwarten, Tripon könnte zurück kommen, bei den anderen beiden hoffen wir, dass sie am übernächsten Wochenende wieder dabei sind", sagte Borgard abschließend.