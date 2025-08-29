U17 startet gegen Mainz in die NLZ-Runde

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken starten am Sonntagmittag in die neue NLZ-Runde der DFB-Nachwuchsliga. Genau wie die U19 spielt auch die U17 zunächst in der Vorrundengruppe F. Als erster Gast kommt am Sonntag um 11.30 Uhr der 1. FSV Mainz 05 aus den Rasenplatz an der Holzer Str. in Quierschied. Für Trainer Sven Borgard uns seinen Assistenten Marc Gross ist es das erste gemeinsame Spiel, für Borgard sogar das erste Junioren-Bundesligaspiel überhaupt. Sein Co Marc Gross sagt zwei Tage vor der Saisoneröffnung: "Wir spielen in Quierschied, das kommt zu den vielen Neuerungen noch hinzu, die meisten unserer Spieler kennen den Platz nicht. Für viele aus der U16 ist es ja auch das erste NLZ-Ligaspiel. Wir treffen gleich auf eines der besten Teams unserer Gruppe, Mainz hat Kaiserslautern mittlerweile nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Jugendlichen überholt. Da sehen wir gleich, wo wir dran sind. Aber das ist auch eine Chance. Es ist ein Top-NLZ, es gab aber schon in der letzten Runde für Saarbrücken und Elversberg, wo ich trainierte, überraschende Ergebnisse. Wir wollen es lange offen gestalten, wollen unsere Chancen nutzen. Die meisten haben zuletzt in der U16-Regionalliga gegeneinander gespielt, deshalb kennt man sich ja. Wir müssen sowieso in jedem Spiel hundert Prozent geben, wenn wir punkten wollen. Da hat sich nichts geändert", sagte der ehemalige Drittligaspieler. Emil Wagner und Frederic Pfister fallen für das erste Spiel aus.