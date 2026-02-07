 2026-02-06T13:16:52.650Z

U17 startet beim Hamburger SV in die Hauptrunde

Hannover 96 reist zum Auftakt zu einem offensivstarken Gegner

Für die U17 von Hannover 96 beginnt am Samstag die Hauptrunde der U17-DFB-Nachwuchsliga. Zum Auftakt in Liga A, Gruppe A, steht direkt ein Auswärtsspiel beim Hamburger SV an. Anpfiff ist um 13 Uhr.

Die 96-Junioren hatten die Vorrunde wie die U19 auf dem zweiten Platz abgeschlossen. In der Vorbereitung folgten fünf Testsiege in Serie, ehe es in der Generalprobe am vergangenen Wochenende ein 1:1 beim VfL Wolfsburg gab.

Döring: Fokus lag auf der Defensivarbeit

Trainer Clemens Döring betont, dass die Vorbereitung vor allem unter einem klaren Schwerpunkt stand. „Im Laufe dieser Vorbereitung lag unser Fokus auf der Defensivarbeit“, sagt der Coach.

Mit Bixente Mannel steht seit diesem Winter zudem ein externer Neuzugang im Kader, der laut Döring bereits gut integriert worden sei. Gleichzeitig verweist der Trainer darauf, dass die Personallage derzeit noch dünn sei – und sich das in den kommenden Wochen gerne entspannen dürfe.

HSV mit Offensivpower und Siegesserie zum Vorrundenende

Der Hamburger SV qualifizierte sich als Tabellendritter für die Hauptrunde – hinter dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Magdeburg. Die Bilanz: sieben Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Döring beschreibt den Gegner als Mannschaft mit großer Offensivqualität, viel Tempo und Abschlussstärke. Entscheidend werde deshalb sein, den HSV gar nicht erst „in den Ballbesitz-Flow kommen“ zu lassen.

Letztes Duell ging an Hamburg

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams liegt knapp ein Jahr zurück. Damals setzte sich der HSV mit 2:1 durch. Für Hannover traf bei dieser Niederlage Robin Stolpe.

Zum Start in die Hauptrunde wartet damit direkt ein intensiver Test – gegen ein Team, das zuletzt deutlich an Stabilität gewonnen hat und offensiv als eines der stärksten der Gruppe gilt.