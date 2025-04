U17 spielt am Mittwoch in Giessen

Die U17 des 1. FC Saarbrücken spielt am heutigen Mittwoch (23. April) um 17 Uhr im Gießener Waldstadion (Zum Waldsportplatz) gegen die einen Platz besser positionierten TSG Wieseck. "Wir wollen dort an die letzten guten Spiele anknüpfen und könnten sie mit einem Sieg überholen. Wir kennen sie aus dem Hinspiel, wenn wir an unsere obere Leistungsgrenze kommen, sind wir sicher nicht chancenlos", meint Trainer Joscha Klauck. Die Spieler, die zuletzt in der höheren Altersstufe U19 spielten, sind auch dabei. "Da konnten sie Erfahrung sammeln und das wird uns heute sicher helfen", ergänzt Klauck. "Unser Kader ist breit, wir können angeschlagene oder verletzte Spieler gut ersetzen", meint er abschließend.