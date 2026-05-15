U17-SHFV-Pokalfinale: Kronshagen holt im Derby den Landpokal

David Fischer - dreifacher Torschütze beim 4:1-Sieg. – Foto: Dennis Hermann

Im U17 SH-Pokalfinale zwischen der SpVg Eidertal Molfsee und dem TSV Kronshagen entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Derby. Eidertal stand kompakt in der Defensive und setzte immer wieder eigene Offensivaktionen. Kronshagen verteidigte zwar weitestgehend stabil, leistete sich jedoch kleinere Fehler. Einen davon nutzte Eidertal eiskalt in der 12. Minute durch Felix Thomas, der die SpVg Eidertal Molfsee mit 1:0 in Führung brachte.

Nach dem Rückstand übernahm der TSV Kronshagen zunehmend die Kontrolle über das Spiel und erhöhte den Druck. In der 21. Minute belohnte sich die Kronshagener. Nach einem schnellen Konter traf David Fischer zum verdienten 1:1-Ausgleich. Anschließend spielte sich vieles im Mittelfeld ab, ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Schiedsrichter Spengler ließ viele Aktionen laufen, wodurch dem Derby etwas die sonst typische Hitzigkeit genommen wurde. So ging es mit 1:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kam Kronshagen deutlich druckvoller aus der Kabine und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. In der 50. Minute war es erneut David Fischer, der eine dieser Chancen nutzte, den Torwart von Eidertal umspielte und zur 1:2-Führung einschob.

Nur fünf Minuten später folgte die Vorentscheidung. Wieder war David Fischer zur Stelle und erzielte in der 55. Minute das 1:3, damit schnürte er seinen Hattrick und avancierte endgültig zum Mann des Spiels.

Auswechselspieler bringen neue Schwung ins Spiel

Das vermeintliche 1:4 durch Lenny Marotz wurde wenig später wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Dennoch blieb Kronshagen dominant. Die eingewechselten Al-Batal und Dallo brachten über die Außenbahnen nochmal frischen Schwung ins Spiel. Sekunden vor dem Schlusspfiff setzte Kronshagen den perfekten Schlusspunkt. der eingewechselte Dallo legte quer auf Lasse Manz, der zum 1:4-Endstand einschob.

Nach dem Abpfiff kannte der Jubel beim TSV Kronshagen keine Grenzen mehr. Die Spieler feierten ausgelassen ihren Derby-Sieg und dürfen sich nun verdient Landespokalsieger 2026 nennen.

SpVg Eidertal Molfsee: Gewinner – Schneider, Vrvilo, Alhusian, Neelsen (41. Issa), Otten – Mehrwald (41. Mester), Morawa, Saboroski (41. Manthey) – Thomas, Richter

Trainer: Frank Otten

TSV Kronshagen: Diers – Jannsen, Eigenberz, Jacobsen – Ulbrich, Lau (62. Detlefsen), Cayli (48. Al-Batal), Manz - Marotz (55. Dallo), Fischer (66. Sam), Anspach (45. Zander)

Trainer: Klaus Poweleit

SR: Friedrich Spengler (Suchsdorfer SV)

Ass.: Mattes Michaelis, Luan Grütter

Zu.: 400

Tore: 1:0 Thomas (12.), 1:1 Fischer (21.), 1:2 Fischer (50.), 1:3 Fischer (55.), 1:4 Manz (80.+2)