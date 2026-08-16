U17: Schalke und Dortmund makellos, späte Erlösung für MSV Duisburg

Die Favoriten lassen nichts anbrennen. Der FC Schalke 04 setze sich knapp gegen den SC Preußen Münster durch. Auch Borussia Dortmund musste gegen den VfL Bochum zittern, behielt schlussendlich die Nase vorn. Auf den Plätzen folgt zunächst Rot-Weiss Essen, das gegen den Wuppertaler SV den ersten Saisonsieg verbucht. Der MSV Duisburg zwang den VfL Osnabrück mit einem Treffer in der Nachspielzeit in die Knie.
Wuppertaler SV – Rot-Weiss Essen 0:2
Wuppertaler SV: Jiyan Tuncer, Marc Hooge (69. Mohamad Sido), David Matthias Gast, Jayden Jose Xaver Uchmann (69. Emmanuel Ejah Oru), Besart Shabani (88. MIkail Önder), Ensar Emin Özmen, Yassin Bouzian, MIkael Nassery, Karlo Kukura (46. Philemon Felix Heppel), Rayan Ghazouani, Lucas Paul Roch (46. Moahmed Rayen Marmouche) - Trainer: Marc Kolinski
Rot-Weiss Essen: Maximilian Roloff, Zayd El Hammari Bouasriya, Akay Durmus Candemir, Alperen Cengiz Aktas, Kuzey Dogan (63. Elias Fantinel), Ahmad Osman, Yosuf Fadhel Khalil Galalie (85. Leandro Bellissimo), Anas Mohamed Kartiou (63. Favour Eghosa Nosakhare), Jason Paul Jedrowiak, Tim Radtke, Ben Ali Rayan (85. Andrea Sangermano) - Trainer: Jens Grembowietz
Schiedsrichter: Julius Zill - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Yosuf Fadhel Khalil Galalie (15.), 0:2 Yosuf Fadhel Khalil Galalie (46.)
SC Preußen Münster – FC Schalke 04 1:2
SC Preußen Münster: Leonard Frentrop, Cris Francesco Kanza Mafuta, Jona Sieg, Leo Weinhold, Mohamed El Hadriui Arramdani (74. Julian Johann Bernhard Moormann), Constantin Winter, Linus Wienker, Lukas Thiemann (74. Christopher Jansen) (87. Leonick Martensson), Emilio Hentschel, Elias Duderstadt, Colin Laumann - Trainer: Stefan Graber
FC Schalke 04: Finn Schulz (71. Mikail Yüksel), Ben Schlieper, Luis Valentin Tönges, Konrad Alfes (68. Levin Ertural), Antonio Lombardi, Salif Diouf, Jofranck Mooh Nlend (46. Oltijon Shala) (71. Mikail Yüksel), Tom Krüger, Aboubacar Bangoura, Miran Turan, Clifford Otchere (46. Sam Jonas Haritz) - Trainer: Charles Takyi
Schiedsrichter: Jonathan Tammer - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Miran Turan (6.), 0:2 Sam Jonas Haritz (48.), 1:2 Lukas Thiemann (56.)
VfL Osnabrück – MSV Duisburg 1:2
VfL Osnabrück: Jona Buddeke, Brendon Durishti (46. Fiete Werner), Fiete Dekarski (75. Liam Löbbering), Ole Hartmann (64. Jost Bleiker), Jasin Bukvic, Kaan Durusoy, Ilja Timofejew (75. Max Mintert), Ilja Ivashkov (64. Julson Manjate), Mahamed Abdiasis Jama (64. Conner Rose) - Trainer: Lennart Holzmann
MSV Duisburg: Szymon Koladka, Paul Elger (58. Caleb Agyei), Dario Petrovic, Kerim Sahin (69. Lion Dakaj), Erik Richard Schmidt, Salaheddine Boujniah, Marlon Holstein (58. Axel-Jordy Djonkou), Aurel Mross (88. Aiden Usselmann), Mats Prang (88. Berk Bas), Adrian Eitner (69. Nick Halama), Younoss Babak - Trainer: Marc Auf dem Kamp
Schiedsrichter: Jannes Flaszynski (Holtsee) - Zuschauer: 77
Tore: 0:1 Mats Prang (4.), 0:2 Lion Dakaj (85.), 1:2 Kaan Durusoy (90.+3)
VfL Bochum – Borussia Dortmund 2:3
VfL Bochum: Josha Juskowiak, Marc Gerard Guilavogui, Kim Noah Matulin, Deniz Akbulutlar, Jonas Bäcker, Elmin Kojic, Simon Alexander Reinsch, Wail Akkouh El Moussaoui, Selim-Halid Paravlic (74. Jonas Simon), Etienne Krebo (83. Kieron Morien Schönitz), Mathis Quent - Trainer: Dennis Gieseker
Borussia Dortmund: Bennet Birtner, Georgios Zisopoulos, Emre Kirar, Ilyas Arzini, Niclas Goldberg, Jonas Chowaniec (62. Hamzath Mohamadou), Nikola Jekic, Nathanael Owusu, Tim Bojang, Janis Tunkel, Adriano Bejta (62. Athanasios Grammozis) - Trainer: Marco Lehmann
Schiedsrichter: Cedric Fox (Düsseldorf) - Zuschauer: 97
Tore: 0:1 Jonas Chowaniec (5.), 0:2 Ilyas Arzini (47.), 0:3 Niclas Goldberg (56.), 1:3 Jonas Simon (76.), 2:3 Wail Akkouh El Moussaoui (88.)
3. Spieltag
22.08.26 MSV Duisburg - Borussia Dortmund
22.08.26 Rot-Weiss Essen - VfL Bochum
23.08.26 FC Schalke 04 - Wuppertaler SV
23.08.26 VfL Osnabrück - SC Preußen Münster
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