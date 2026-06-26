U17-Relegation : Vorteil für die Etablierten und Hoffnung für JSG

Die JSG Erft konnte sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel sichern – Foto: Verein

Die Hinspiele der U17-Mittelrheinliga-Relegation sind absolviert und haben eine erste Tendenz im Kampf um die begehrten Startplätze für die kommende Spielzeit geliefert. Während zwei Teams aus dem Verbandsoberhaus ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und mit einem komfortablen Polster in die Rückspiele am Samstag gehen, schnuppert ein Bezirksliga-Herausforderer an der großen Sensation.

FV Wiehl erarbeitet sich glänzende Ausgangsposition

Der FV Wiehl 2000 hat auf der heimischen Anlage den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt. Gegen den Dritten der Bezirksliga, den FC Blau-Weiß Friesdorf, setzte sich der etablierte Mittelrheinligist in einer torreichen Begegnung mit 4:2 durch. Die Wiehler profitierten dabei von ihrer spielerischen Reife und der nötigen Abgeklärtheit in den entscheidenden Momenten. Für das Rückspiel besitzen die Bergischen damit alle Trümpfe in der Hand. Friesdorf steht vor den eigenen Fans vor einer Mammutaufgabe: Die Bonner müssen von Beginn an ins Risiko gehen, um den Zwei-Tore-Rückstand wettzumachen.

1. FC Düren untermauert Erstklassigkeit gegen Hürth In Düren wurden die Weichen ebenfalls auf Klassenerhalt gestellt. Der 1. FC Düren bezwang den ambitionierten Qualifikanten FC Hürth im ersten Aufeinandertreffen mit 3:1. Düren kontrollierte über weite Strecken das Geschehen und ließ defensiv wenig anbrennen, wodurch sich die Mannschaft eine beruhigende Ausgangslage für das zweite Duell verschaffte. Im Rückspiel steht der FC Hürth nun unter Zugzwang. Um den Traum vom Aufstieg ins Oberhaus nicht vorzeitig begraben zu müssen, benötigt die Mannschaft einen offensiven Blitzstart. Düren geht zwar als klarer Favorit in die verbleibenden 80 Minuten, darf sich nach einer kräftezehrenden Saison der Konzentration des Gegners aber noch nicht zu sicher sein.