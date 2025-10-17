U17 reist zum Rückspiel nach Mainz

Für die U17 des 1. FC Saarbrücken beginnen am Sonntag die Rückspiele in der Vorrundengruppe F der DFB-Nachwuchsliga. Dabei steht die Fahrt zum aktuellen Zweiten 1. FSV Mainz 05 an. Die Begegnung wird um 12.30 Uhr auf einem Rasenplatz im WOLFGANG FRANK CAMPUS (Dr.-Martin-Luther-King-Weg) in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstad Mainz angepfiffen. Für Trainer Sven Borgard und sein Team bietet sich die Chance, das Hinspiel-Ergebnis aus ihrer Sicht zu verbessern, denn da siegten die Mainzer in Saarbrücken mit 3:0. "Das war das erste Spiel der neuen Runde, für viele war es überhaupt das erste Spiel auf so hohem Niveau. Sie waren da individuell stärker, aber ich fand das Spielo trotz der drei Gegentreffer recht ausgeglichen. Das wollen wir nun in Mainz auch erreichen. Allerdings hat uns nun noch eine schlechte Nachricht beeinträchtigt. Joel Happi fällt mit einer Sprunggelenkverletzung wochenlang aus, so dass wir die Defensive für die restlichen Vorrundenspiele neu ausrichten müssen. Das wird gegen die sicherlich überlegenen Mainzer nicht einfach werden", sagte Borgard am Freitag. Sein Team ist in der Tabelle Sechster von acht teilnehmenden Teams, die Gastgeber liegen hinter dem "Herbstmeister" Karlsruher SC auf Rang Zwei.