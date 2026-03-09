U17 NRL: Vier Punkteteilungen und Klosterhardt-Debakel im Topspiel

Wuppertal trennt sich im Kellerduell Remis. – Foto: Jochen Classen

Die B-Junioren-Niederrheinliga ist am Sonntag in seinen 17. Spieltag gestartet: Während die DJK Arminia Klosterhardt im Topspiel gegen den VfB Hilden untergeht und mit 0:5 verliert, überrascht Abstiegskandidat TSV Bayer Dormagen im Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter VfB Homberg und tütet einen Punkt ein. Im Kellerduell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Schlusslicht Wuppertaler SV geht hingegen kein Sieger hervor.

So lief der 17. Spieltag:

Gleich im Auftaktspiel des Wochenendes kam es zu einer Überraschung. Abstiegskandidat TSV Bayer Dormagen gelang im Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter VfB Homberg ein starker Punktgewinn. Schon nach vier absolvierten Minuten schoss Joakim Gorgiev den TSV in Führung, bevor der Favorit aus Homberg eine Viertelstunde darauf ausglich. Doch in der Folge sollte kein weiterer Treffer mehr fallen, weshalb die Hausherren wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt eintüten. Homberg hingegen baut seine Ungeschlagenen-Serie auf fünf Spiele aus, verpasst jedoch den Sprung an die Tabellenspitze.

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen den Sportfreunden Baumberg und der SG Unterrath kam es parallel zu einem Duell zweier unmittelbarer Tabellennachbarn, für die es im direkten Duell darum ging, den Anschluss an das Spitzen-Trio zu halten. Einzig vier Punkte trennte die beiden Teams vor Spielbeginn, weshalb von einer ausgeglichenen Partie auszugehen war. So kam es dann auch, mit besserem Ende für die Gäste: Dank zweier Treffer im zweiten Spielabschnitt jubelt die SG wie bereits im Hinspiel und verkürzt den Rückstand zum Platz an der Sonne auf drei Punkte. Baumberg dagegen fällt auf den letzten Nicht-Abstiegsrang zurück.

Derweil kam es in Klosterhardt zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt und Verfolger VfB Hilden. Letzterer hatte die Chance, mit einem Auswärtsdreier an der Arminia vorbeizuziehen und - im Falle eines Homberg-Patzers - die Tabellenspitze zu übernehmen. Und so kam es dann auch: Der Gäste erwischten einen regelrechten Sahnetag und schossen den Kontrahenten aus dem eigenen Stadion. Auf einen Doppelschlag von Theo Paul Welsch zu Spielbeginn folgten nach dem Seitenwechsel die Treffer von Mohammed Amine Kihel, Illia Soloviov und Ismail Hayani Mouhim, die einen 5:0-Kantersieg bei direkten Titelkonkurrenten untermauerten. Durch diesen übernimmt der VfB tatsächlich die Tabellenführung und liefert die perfekte Antwort auf die 0:1-Schlappe gegen Ratingen 04/19 vor zwei Wochen.

Dieser ging zugleich ins Heimspiel gegen Underdog FSV Duisburg. Während der FSV mit einem Rückstand von acht Zählern auf den Konkurrenten in die Begegnung ging, gelang Ratingen 04/19 beim 1:0-Erfolg in Hilden zuletzt der erhoffte Befreiungsschlag nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen. Doch auf heimischen Terrain erfolgte nun ein erneuter Rückschlag im Kampf um den Anschluss an die Top-Plätze: Bereits nach 19 Minuten geriet der RSV durch den Treffer von FSV-Akteur Alican Sabanci in Rückstand, ehe Levent Özdemir unmittelbar nach dem Seitenwechsel ausgleichen konnte. Dieser Treffer reichte jedoch für einen Sieg nicht aus, weshalb Ratingen auf Tabellenplatz sechs verbleibt.

Auch das Kellerkrimi zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem Wuppertaler SV brachte keinen Sieger hervor. In einem ausgeglichenen Duell trafen sowohl die Hausherren als auch der WSV einmal, weshalb keine der beiden Mannschaften den erhofften Dreier im Abstiegskampf landet. Nachdem RWO-Stratege Liam Störmann zunächst zur Führung knipste, besorgten die Gäste nach dem Wiederbeginn den Ausgleich. Das Remis hilft dabei keinem der beiden abstiegsgefährdeten Kontrahenten wirklich weiter: Sowohl Oberhausen als auch Wuppertal verbleiben weit unterm Strich.