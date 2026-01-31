 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

U17-NRL: So läuft der Rückrunden-Auftakt der 13 Teilnehmer

U17-Niederrheinliga: Am Sonntag startet die B-Junioren-Niederrheinliga in ihren zweiten Abschnitt. Neben dem Topspiel zwischen dem VfB Hilden und der SSVg Velbert kommt es mit dem Aufeinandertreffen zwischen Ratingen 04/19 und DJK Arminia Klosterhardt zu einem weiteren Verfolgerduell.

von Tom Kunze · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
Velbert und Hilden duellieren sich im Topspiel.
Velbert und Hilden duellieren sich im Topspiel. – Foto: SSVg Velbert 02

Schon am Sonntag steht der Rückrunden-Auftakt der B-Junioren-Niederrheinliga vor der Tür, nicht mehr mit dabei sein wird Herbstmeister TSV Meerbusch, der ab sofort in der U17-DFB-Nachwuchsliga an den Start geht. Stattdessen geht die DJK Arminia Klosterhardt als Ligaprimus in die Rückserie, der VfB Homberg folgt punktgleich auf Rang zwei. Mit dem Wuppertaler SV und dem TSV Bayer Uerdingen treffen gleich zum Wiederauftakt die beiden Schlusslichter im direkten Duell aufeinander, wohingegen die Sportfreunde Baumberg spielfrei haben.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-Niederrheinliga

Das ist der 14. Spieltag der B-Junioren-Niederrheinliga:

Morgen, 11:00 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
11:00

Morgen, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
11:00

Morgen, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
11:00

Morgen, 11:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
11:00

Morgen, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

Morgen, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
11:00