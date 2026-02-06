U17 NRL live: Kellerkrimi am Samstag, Verfolger-Duell in Ratingen

Für Bocholt rollt bereits am Samstag der Ball. – Foto: Jens Terhardt

Nach dem Wiederauftakt der B-Junioren-Niederrheinliga in der vergangenen Woche startet am Samstag der 15. Spieltag. Während sich die Kellerkinder TSV Bayer Dormagen und Mitstreiter 1. FC Bocholt duellieren, treffen auch die beiden Tabellennachbarn Ratingen 04/19 und SG Unterrath aufeinander. Spitzenreiter DJK Arminia Klosterhardt will derweil seinen Erfolgslauf auch bei den Sportfreunden Baumberg weiter ausbauen, während Schlusslicht Wuppertaler SV beim 1. FC Kleve auf den Befreiungsschlag hofft.

Das ist der 15. Spieltag der B-Junioren-Niederrheinliga:

Mit dem TSV Bayer Dormagen und Kellerkontrahent 1. FC Bocholt stehen sich im Eröffnungsspiel am Samstag zwei unmittelbare Konkurrenten im Abstiegskampf gegenüber. Während die Hausherren nach 14 absolvierten Partien auf 14 eroberte Zähler kommen, verbuchten die „Schwatten“ im bisherigen Saisonverlauf einen Punkt weniger. Da der Abstand - trotz der jeweiligen Punktgewinne am vergangenen Wochenende - schon auf einige Zähler angewachsen ist, steht einiges auf dem Spiel. Angesichts der engen Ausgangslage ist von einem umkämpften und offenen Duell auf Augenhöhe auszugehen.

Im ersten Sonntagsspiel empfängt dann der 1. FC Kleve Ligaschlusslicht Wuppertaler SV. Während Letzterer - nach der schmerzhaften 1:3-Pleite gegen Tabellennachbar Dormagen zum Wiederauftakt - auf ein besseres Resultat hofft, gilt der 1. FC Kleve angesichts des zehn-Punkte-Vorsprung auf den WSV klar favorisiert in die Begegnung. Doch die Hausherren sind gewarnt, schließlich taten sich diese bereits im Hinspiel enorm schwer und festigten erst in der Schlussphase einen am Ende knappen 2:1-Erfolg. Anders als der Gastgeber müssen die Gäste aus Wuppertal fast schon Zählbares mitnehmen, schließlich ist der Abstand auf das rettende Ufer - nach zuletzt vier Niederlagen in Serie - auf satte zehn Punkte angewachsen.

Eng umkämpft könnte auch das Aufeinandertreffen zwischen den Sportfreunde Baumberg und Ligaprimus DJK Arminia Klosterhardt verlaufen. Denn während die Sportfreunde nach bislang 14 absolvierten Spieltagen die beste Hintermannschaft der Liga vorweisen, stellt der Spitzenreiter aus Klosterhardt mit 35 erzielten Treffern den besten Sturm. Wie torhungrig die Arminia wirklich ist, stellte die Elf von Cheftrainer Dustin Arnold erst beim spektakulären 4:3-Erfolg gegen Ratingen in der Vorwoche unter Beweis. Ob es gegen den Verfolger aus Baumberg ähnlich abwechslungsreich wird, wird zu sehen sein.

In Ratingen steigt währenddessen das Verfolger-Duell zwischen dem Tabellenfünften Ratingen 04/19 und der unmittelbar dahinter folgenden SG Unterrath. Sowohl der RSV als auch der Kontrahent aus Unterrath mussten sich zum Wiederauftakt knapp geschlagen geben, weshalb im direkten Duell nun die Chance auf die ersten Rückrunden-Zähler besteht. Für die SG wird es dabei insbesondere darum gehen, die starke Offensivabteilung der Schwarz-Gelben Ratinger zu stoppen, die im Saisonverlauf bereits 34 Treffer verzeichnete. Ob es am Ende eine ähnlich knappe Kiste wie beim 2:1-Erfolg der Ratinger im Hinspiel wird, bleibt abzuwarten.

Seinen eindrucksvollen Erfolgslauf fortsetzen will derweil der VfB Hilden, der nach vier aufeinanderfolgende Ligasiegen in Serie bis auf vier Zähler zu Spitzenreiter Klosterhardt aufschließen konnte. Nach dem 1:0-Topspiel-Sieg über Tabellennachbar SSVg Velbert zum Rückrunden-Start dürfte die Elf um Spielführer Mohammed Amine Kihel mit dem nötigen Selbstvertrauen an den Start gehen. Doch mit Rot-Weiß Oberhausen wartet ein Kontrahent, der sich in der Vorwoche ebenfalls in Bestform präsentierte und einen unerwarteten Auswärtserfolg in Unterrath verbuchte. Somit ist auf eine spannende Partie zu hoffen.

So., 08.02.2026, 11:00 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert FSV Duisburg FSV Duisburg 11:00 PUSH