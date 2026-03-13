U17 NRL: Knaller-Spiel im Titelkampf, Arminia will Wiedergutmachung

Die SG Unterrath will den Spitzenreiter ärgern. – Foto: Sascha Köppen

Am Sonntag steht der 18. Spieltag der B-Junioren-Niederrheinliga auf der Programm: Das Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Hilden, wo Spitzenreiter VfB Hilden den Verfolger SG Unterrath empfängt. Parallel pocht die DJK Arminia Klosterhardt - nach der 0:5-Klatsche im Topspiel gegen Hilden in der Vorwoche - beim FSV Duisburg auf Wiedergutmachung, während der abstiegsgefährdete 1. FC Kleve im Auswärtsspiel beim VfB Homberg aus dem Formloch der vergangenen Wochen kommen will.

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So läuft der 18. Spieltag:

So., 15.03.2026, 10:45 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden SG Unterrath SG Unterrath 10:45 PUSH

Der VfB Hilden darf sich seit dem 5:0-Kantersieg über die DJK Arminia Klosterhardt in der Vorwoche Tabellenführer nennen, könnte diese Position allerdings am Wochenende schon wieder lossein. Denn sollte der VfB im Heimspiel gegen Verfolger Unterrath patzen, könnten sowohl die SG selbst als auch Klosterhardt und der VfB Homberg an Hilden vorbeiziehen. Das Polster zwischen dem Ligaprimus und Unterrath beträgt nämlich zarte drei Zähler, weshalb dieses Duell das Spitzenspiel des Wochenendes ausmacht. In der Hinserie trennten sich die beiden Rivalen noch torlos 0:0.

Für den Wuppertaler SV geht es derweil daheim gegen Ratingen 04/19. Zwar nimmt der WSV nach bislang 17 absolvierten Spieltagen den letzten Tabellenrang ein, aufgegeben hat sich das Schlusslicht aber noch nicht: Sieben Zähler aus den jüngsten drei Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Mit Ratingen trifft die Elf von Cheftrainer Oliver Knop allerdings auf einen Kontrahenten aus der oberen Tabellenregion, der es dem Abstiegskandidaten nicht leicht machen dürfte. Bereits im Hinspiel siegte der RSV klar mit 3:0.

Ebenfalls in Abstiegsnot befindet sich auch der 1. FC Kleve. Ein Sieg aus den vergangenen fünf Ligaduellen ist schlichtweg zu wenig, weshalb der 1. FC auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht ist. Da der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsränge bereits drei Punkte beträgt, ist ein Befreiungsschlag das erklärte Ziel. Doch dieses dürfte alles andere als leicht zu erreichen sein, schließlich geht es mit dem VfB Homberg gegen den Tabellenzweiten. Der VfB erwies sich zuletzt in Spitzenform und blieb die vergangenen fünf Spiele unbesiegt, weshalb die Favoritenrolle geklärt ist. Zudem können die Schwarz-Weißen durch einen Heimdreier und parallele Schützenhilfe gar die Tabellenspitze erklimmen.

Derweil treffen mit dem 1. FC Bocholt und Rot-Weiß Oberhausen zwei Kontrahenten aufeinander, die im Tableau nicht allzu weit auseinander stehen. Während Bocholt mit 19 Punkten den letzten Nicht-Abstiegsplatz belegt, folgt die RWO vier Zähler dahinter auf Rang elf. Allerdings zeigen die Formkurven der beiden Teams in verschiedene Richtungen: Die Schwatten blieben in vier aufeinanderfolgenden Duellen unbesiegt, wohingegen Oberhausen zuletzt drei Spiel ohne Erfolg verblieb. Demnach dürfte der Gastgeber durchaus selbstbewusst in die Begegnung gehen.

So., 15.03.2026, 11:00 Uhr TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 11:00 PUSH

Anders sieht es für den TSV Bayer Dormagen aus. Der bekommt es im Heimspiel mit den Sportfreunden Baumberg zu tun, der im bisherigen Saisonverlauf ganze neun Punkte mehr einsacken konnte. Während der TSV aus den vergangenen fünf Ligaspielen lediglich eins gewann, sammelten die Sportfreunde im selben Zeitraum neun Punkte. Somit gehen die Gäste klar favorisiert in die Partie, sollten aber dennoch gewarnt sein. Schließlich lief es allen voran in der Offensive zuletzt nicht rund, weshalb die Duell gegen Homberg und Unterrath ohne eigenen Treffer verloren gingen.