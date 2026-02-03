U17-NRL: Klosterhardt triumphiert spektakulär, Hilden zieht Topspiel

Gleich zum Auftakt kam es mit dem Aufeinandertreffen zwischen DJK Arminia Klosterhardt und Verfolger Ratingen 04/19 zu einem waschechten Topspiel, schließlich wiesen die beiden Konkurrenten im Aufstiegskampf vor Spielbeginn einzig sechs Zähler Differenz auf. Während die Arminia als Ligaprimus in die Rückrunde startete, hatte der RSV die große Chance, auf drei Zähler an den Tabellenführer heranzukommen, was schlussendlich jedoch nicht gelang:

Dabei präsentierten sich die Gäste - anders als bei der 0:3-Schlappe im Hinspiel - von einer starken Seite und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit dem Spitzenreiter. Dieser ging nach einer halben Stunde Spielzeit durch den ersten Saisontreffer von Frederik Kewitz mit 1:0 in Front, ehe ein wilder Schlagabtausch folgte: Während Ratingen den Rückstand im Anschluss zunächst in eine 2:1-Führung umwandelte, glich die Arminia kurz nach Wiederanpfiff aus, bevor Tristan Elias Ebbers die erneute Führung der Schwarz-Gelben Ratinger besorgte. Doch diese hielt ein weiteres Mal nicht an, weil Nico Ochmann per Doppelschlag auf 4:3 für den Gastgeber stellte und zugleich den Endstand besorgte. Durch den spektakulären Heimerfolg festigt Klosterhardt den ersten Tabellenrang, wohingegen Ratingen auf Platz fünf verbleibt.

Weitaus weniger Spektakel gab es derweil in Bocholt zu bestaunen: Dort gastierte Klosterhardt-Verfolger VfB Homberg bei Kellerkind 1. FC Bocholt und ging als klarer Favorit in die Begegnung. Doch der VfB konnte seiner starken Leistung aus dem Hinspiel, als schlussendlich ein klarer 4:1-Erfolg auf der Anzeigetafel werden, diesmal nicht gerecht werden:

Nach vergleichsweise unspektakulären und ereignislosen 90 Minuten stand eine torloses Punkteteilung zu Buche, mit der Gastgeber Bocholt durchaus zufriedener sein dürfte als der Kontrahent aus Homberg. Zwar gelingt es den „Schwatten“ auch im neuen Jahr nicht, die Offensivprobleme abzustellen, dennoch fährt der FC drei einen bedeutenden Zähler im Abstiegskampf ein. Homberg hingegen fällt hinter Ligaprimus Klosterhardt auf zwei Zähler zurück.

Schlusslicht Wuppertaler SV bekam es zum Wiederauftakt mit einem unmittelbaren Tabellennachbarn zu tun, schließlich empfing der WSV den vier Punkte besser dastehenden Kontrahenten TSV Bayer Uerdingen. Nach der jeweils verkorksten Hinserie ging es für beide Mannschaften darum, den Pflichtspiel-Auftakt ins neue Jahr erfolgreicher zu gestalten, was am Ende den Krefelder Gästen gelang: Wie bereits beim 4:0-Erfolg im Hinspiel ließ der TSV den Wuppertalern schon im ersten Durchgang nicht den Hauch einer Chance und führte, nach dem Doppelpack von Joakim Gorgiev und dem zwischenzeitlichen Treffer von Nico Schneider, bereits zur Pause klar mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gäste dann ein wenig ruhiger zugehen, in der Schlussphase folgte dann der Gegentreffer zum 1:3. Spannung sollte aber keine mehr aufkommen, womit schlussendlich ein ungefährdeter 3:1-Auswärtserfolg Uerdingens auf der Anzeigetafel stand.