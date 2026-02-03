U17-NRL: Klosterhardt triumphiert spektakulär, Hilden zieht Topspiel

Mit dem 14. Spieltag ist am Wochenende der zweite Saisonabschnitt in der B-Junioren-Niederrheinliga an den Start gegangen, und hatte einiges an Spektakel zu bieten: Spitzenreiter DJK Arminia Klosterhardt ging in einem dramatischen wie torreichen Verfolger-Duell gegen Ratingen 04/19 als Sieger vom Feld, wohingegen der VfB Homberg nicht über ein torloses Remis gegen den 1. FC Bocholt hinaus kommt. Der Wuppertaler SV zieht derweil im Kellerkrimi gegen Tabellennachbar TSV Bayer Uerdingen den Kürzeren.
Gleich zum Auftakt kam es mit dem Aufeinandertreffen zwischen DJK Arminia Klosterhardt und Verfolger Ratingen 04/19 zu einem waschechten Topspiel, schließlich wiesen die beiden Konkurrenten im Aufstiegskampf vor Spielbeginn einzig sechs Zähler Differenz auf. Während die Arminia als Ligaprimus in die Rückrunde startete, hatte der RSV die große Chance, auf drei Zähler an den Tabellenführer heranzukommen, was schlussendlich jedoch nicht gelang:
Dabei präsentierten sich die Gäste - anders als bei der 0:3-Schlappe im Hinspiel - von einer starken Seite und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit dem Spitzenreiter. Dieser ging nach einer halben Stunde Spielzeit durch den ersten Saisontreffer von Frederik Kewitz mit 1:0 in Front, ehe ein wilder Schlagabtausch folgte: Während Ratingen den Rückstand im Anschluss zunächst in eine 2:1-Führung umwandelte, glich die Arminia kurz nach Wiederanpfiff aus, bevor Tristan Elias Ebbers die erneute Führung der Schwarz-Gelben Ratinger besorgte. Doch diese hielt ein weiteres Mal nicht an, weil Nico Ochmann per Doppelschlag auf 4:3 für den Gastgeber stellte und zugleich den Endstand besorgte. Durch den spektakulären Heimerfolg festigt Klosterhardt den ersten Tabellenrang, wohingegen Ratingen auf Platz fünf verbleibt.
Weitaus weniger Spektakel gab es derweil in Bocholt zu bestaunen: Dort gastierte Klosterhardt-Verfolger VfB Homberg bei Kellerkind 1. FC Bocholt und ging als klarer Favorit in die Begegnung. Doch der VfB konnte seiner starken Leistung aus dem Hinspiel, als schlussendlich ein klarer 4:1-Erfolg auf der Anzeigetafel werden, diesmal nicht gerecht werden:
Nach vergleichsweise unspektakulären und ereignislosen 90 Minuten stand eine torloses Punkteteilung zu Buche, mit der Gastgeber Bocholt durchaus zufriedener sein dürfte als der Kontrahent aus Homberg. Zwar gelingt es den „Schwatten“ auch im neuen Jahr nicht, die Offensivprobleme abzustellen, dennoch fährt der FC drei einen bedeutenden Zähler im Abstiegskampf ein. Homberg hingegen fällt hinter Ligaprimus Klosterhardt auf zwei Zähler zurück.
Schlusslicht Wuppertaler SV bekam es zum Wiederauftakt mit einem unmittelbaren Tabellennachbarn zu tun, schließlich empfing der WSV den vier Punkte besser dastehenden Kontrahenten TSV Bayer Uerdingen. Nach der jeweils verkorksten Hinserie ging es für beide Mannschaften darum, den Pflichtspiel-Auftakt ins neue Jahr erfolgreicher zu gestalten, was am Ende den Krefelder Gästen gelang:
Wie bereits beim 4:0-Erfolg im Hinspiel ließ der TSV den Wuppertalern schon im ersten Durchgang nicht den Hauch einer Chance und führte, nach dem Doppelpack von Joakim Gorgiev und dem zwischenzeitlichen Treffer von Nico Schneider, bereits zur Pause klar mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gäste dann ein wenig ruhiger zugehen, in der Schlussphase folgte dann der Gegentreffer zum 1:3. Spannung sollte aber keine mehr aufkommen, womit schlussendlich ein ungefährdeter 3:1-Auswärtserfolg Uerdingens auf der Anzeigetafel stand.
Ein weiteres Nachbarschaftsduell stand in Duisburg auf dem Programm, wo Gastgeber FSV Duisburg den unmittelbaren Verfolger 1. FC Kleve auf heimischer Anlage empfing. Sowohl für die Hausherren als auch für die Klever Gäste ging es im direkten Aufeinandertreffen um wichtige Punkte im Abstiegskampf, die nach 90 Minuten Spielzeit Letzterem vorbehalten waren:
Dabei waren es zunächst die Hausherren, die in Person von Offensivkraft Hasan Hüseyin Demirbas schon nach vier Minuten auf 1:0 stellten. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Defensiv-Akteur Bert Wilhelm Giesen stellte eine gute Viertelstunde später auf Remis, weshalb es mit einem 1:1 in die Pause ging. Im Anschluss blieb es dann lange spannend, ehe Kleve-Stürmer Samiyan Osman Erkis in der 76. Minute den 2:1-Siegtreffer verantwortet und seine Elf somit vorerst aus den Abstiegsrängen schoss.
Das Spitzenspiel des Spieltags war zweifellos der Partie zwischen den Top-Teams VfB Hilden und SSVg Velbert vorenthalten, die nach jeweils eindrucksvoller Hinrunde im Aufstiegskampf mitmischen. Einzig ein Zähler trennte die beiden Tabellennachbarn vor Anpfiff voneinander, die im Hinspiel noch ohne einen Sieger auseinandergingen. Dies sollte sich jetzt ändern:
Nach intensiven 80 Spielminuten waren es nämlich die Hausherren aus Hilden, die sich die Krone aufsetzten: Dank des Last-Minute-Treffers von Torjäger Philemon Felix Hoppel sicherte sich der VfB drei enorm wichtige Punkte, womit der Anschluss zu den Spitzenplätzen gewahrt wird. Velbert hingegen fällt auf vier Zäher hinter dem Konkurrenten zurück.
Zu guter letzt standen sich die SG Unterrath und Rot-Weiß Oberhausen gegenüber, die ebenfalls tabellarisch nicht unweit voneinander entfernt waren: Während die SG in der Hinserie 21 Zähler verbuchte, heimste Kontrahent RWO zehn Punkte weniger ein. Demzufolge war von einer Begegnung auf Augenhöhe auszugehen, was sich dann auch auf dem Rasen bestätigte:
Bereits nach vier Minuten war der Toreigen gefallen, als Liam Störmann zur frühen Gästeführung einschob. Doch Unterrath erholte sich schnell von diesem Rückschlag und kam nach einer Viertelstunde Spielzeit zum Ausgleichstreffer. Anschließend verlief die Partie ausgeglichen und ohne nennenswerte Highlights, bis in der 57. Spielminute der entscheidende dritte Tagestreffer folgte: Tristan Volker Bartsch traf zum 2:1 für Oberhausen und sicherte der RWO den erst vierten Saisonerfolg, womit die Elf von Übungsleiter Markus Osthoff auf den neunten Tabellenrang vorrückt.