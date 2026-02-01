 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

U17-NRL: Klosterhardt siegt bei Tor-Spektakel, Hilden zieht Topspiel

U17-Niederrheinliga: Der Rückrunden-Auftakt ist absolviert, für zwölf der 13 Teilnehmer ging es am Sonntag wieder um Zählbares: Während Spitzenreiter Arminia Klosterhardt spektakulär gewinnt, zieht die SSVg Velbert im Verfolger-Duell gegen Mitstreiter VfB Hilden den Kürzeren.

Hilden behauptet sich gegen Velbert.
Hilden behauptet sich gegen Velbert. – Foto: SSVg Velbert 02

Schon am Sonntag steht der Rückrunden-Auftakt der B-Junioren-Niederrheinliga vor der Tür, nicht mehr mit dabei sein wird Herbstmeister TSV Meerbusch, der ab sofort in der U17-DFB-Nachwuchsliga an den Start geht. Stattdessen geht die DJK Arminia Klosterhardt als Ligaprimus in die Rückserie, der VfB Homberg folgt punktgleich auf Rang zwei. Mit dem Wuppertaler SV und dem TSV Bayer Uerdingen treffen gleich zum Wiederauftakt die beiden Schlusslichter im direkten Duell aufeinander, wohingegen die Sportfreunde Baumberg spielfrei haben.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-Niederrheinliga

So lief der 14. Spieltag der B-Junioren-Niederrheinliga:

