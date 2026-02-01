U17-NRL: Klosterhardt siegt bei Tor-Spektakel, Hilden zieht Topspiel

Hilden behauptet sich gegen Velbert. – Foto: SSVg Velbert 02

Schon am Sonntag steht der Rückrunden-Auftakt der B-Junioren-Niederrheinliga vor der Tür, nicht mehr mit dabei sein wird Herbstmeister TSV Meerbusch, der ab sofort in der U17-DFB-Nachwuchsliga an den Start geht. Stattdessen geht die DJK Arminia Klosterhardt als Ligaprimus in die Rückserie, der VfB Homberg folgt punktgleich auf Rang zwei. Mit dem Wuppertaler SV und dem TSV Bayer Uerdingen treffen gleich zum Wiederauftakt die beiden Schlusslichter im direkten Duell aufeinander, wohingegen die Sportfreunde Baumberg spielfrei haben.