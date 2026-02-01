Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
U17-NRL: Klosterhardt siegt bei Tor-Spektakel, Hilden zieht Topspiel
U17-Niederrheinliga: Der Rückrunden-Auftakt ist absolviert, für zwölf der 13 Teilnehmer ging es am Sonntag wieder um Zählbares: Während Spitzenreiter Arminia Klosterhardt spektakulär gewinnt, zieht die SSVg Velbert im Verfolger-Duell gegen Mitstreiter VfB Hilden den Kürzeren.
von Tom Kunze · Gestern, 22:53 Uhr · 0 Leser
Hilden behauptet sich gegen Velbert. – Foto: SSVg Velbert 02
Schon am Sonntag steht der Rückrunden-Auftakt der B-Junioren-Niederrheinliga vor der Tür, nicht mehr mit dabei sein wird Herbstmeister TSV Meerbusch, der ab sofort in der U17-DFB-Nachwuchsliga an den Start geht. Stattdessen geht die DJK Arminia Klosterhardt als Ligaprimus in die Rückserie, der VfB Homberg folgt punktgleich auf Rang zwei. Mit demWuppertaler SV und dem TSV Bayer Uerdingen treffen gleich zum Wiederauftakt die beiden Schlusslichter im direkten Duell aufeinander, wohingegen die Sportfreunde Baumberg spielfrei haben.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.