U17 NRL: Homberg schießt sich an die Ligaspitze, FSV zieht Kellerkrimi

RW Oberhausen hat im Kellerduell das Nachsehen. – Foto: Michael Zöllner

Die B-Junioren-Niederrheinliga ist zurück und ist am Sonntagvormittag in seinen 16. Spieltag gestartet: Dank eines ungefährdeten Kantersieges über die Sportfreunde Baumberg ist VfB Homberg neuer Spitzenreiter, weil die DJK Arminia Klosterhardt bei Verfolger SG Unterrath unterliegt. Ligaschlusslicht Wuppertaler SV gelingt derweil im Heimspiel gegen die SSVg Velbert die Überraschung, wohingegen der 1. FC Kleve eine zwischenzeitliche Aufholjagd bei Tabellennachbar 1. FC Bocholt in der Schlussminute verspielt. Das Kellerkrimi zwischen den Tabellennachbarn Rot-Weiß Oberhausen und FSV Duisburg geht nach einer torreichen zweiten Hälfte schlussendlich an den FSV.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

So lief der 16. Spieltag:

Gleich zum Auftakt des 16. Spieltags stehen sich mit dem 1. FC Bocholt und Tabellennachbar 1. FC Kleve zwei Rivalen aus der unteren Tabellenhälfte gegenüber. Während die Hausherren erfolgreich in die Rückrunde starteten und die beiden ersten Duelle nach dem Wiederauftakt ungeschlagen überstanden, musste Herausforderer Kleve mit der 1:2-Pleite gegen Schlusslicht Wuppertal zuletzt eine bittere Pille schlucken. Aufgrund dessen, dass die beiden Kellerkinder einzig ein Zähler voneinander trennt, stehen für beide Mannschaften wichtige Punkte im Abstiegskampf auf der Agenda. Ob den „Schwatten“ dabei die Revanche an der deftigen 0:3-Schlappe im Hinspiel gelingt, bliebt abzuwarten.

Im Parallelspiel gastiert dann Spitzenteam SSVg Velbert bei Schlusslicht Wuppertaler SV. Während die beiden Kontrahenten tabellarisch ganze 17 Punkte voneinander trennen, eint die zuletzt maue Ausbeute die beiden Mannschaften: Sowohl dem WSV als auch der SSVg gelang glückte zuletzt der Befreiungsschlag nach zuvor vier aufeinanderfolgenden Niederlagen. Demnach gehen die beiden Teams mit einer ähnlichen Ausgangslage in die Partie und kämpfen um den zweiten Rückrunden-Erfolg. Im Hinspiel setzte sich Favorit Velbert klar mit 4:0 die Krone auf.

Zum ersten Verfolger-Duell im Aufstiegskampf begrüßen sich dann der VfB Homberg und die sechs Punkte schwächer dastehenden Sportfreunde Baumberg. Sowohl die Sportfreunde als auch der VfB dürften vor dem Aufeinandertreffen nur so vor Selbstvertrauen strotzen, schließlich erwiesen sich beide Mannschaften zuletzt in Topform. Während die Schwarz-Gelben Homberger mit einem Heimerfolg über den Verfolg gar die Tabellenspitze übernehmen könnten, brauchen die Gäste zwingend Punkte, um den Anschluss an die Top-Ränge nicht zu verspielen.

Auch mit dem VfB Hilden und Ratingen 04/19 treffen parallel zwei Aufstiegsaspiranten aufeinander, die jedoch mit einer durchaus unterschiedlichen Ausgangslage in das Duell gehen: Klosterhardt-Verfolger Hilden spielte sich zuletzt in einen Rausch und gewann jedes seiner fünf vergangenen Ligaspiele, wohingegen der Kontrahent aus Ratingen seine jüngsten drei Auftritte allesamt in den Sand setzte. Um den Rückstand auf die Spitzenplätze demnach nicht noch weiter anwachsen zu lassen, ist die Elf von Trainer Stephanos Alemu gut darin beraten, den Tabellenzweiten aus Hilden zu bezwingen. Das dürfte sich jedoch ob des Erfolgslaufs der Hausherren durchaus schwierig gestalten.

In ganz anderen Regionen befinden sich derweil der FSV Duisburg und RW Oberhausen. Mit jeweils 14 Punkten auf der Habenseite rangieren die beiden Kontrahenten punktgleich auf den Abstiegsplätzen und sind nun darauf aus, durch einen Dreier gegen den jeweiligen Tabellennachbarn ein Zeichen im Abstiegskampf zu setzen. Das Hinspiel entschied RWO mit 3:2 für sich.