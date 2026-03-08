 2026-03-05T07:49:35.839Z

U17 NRL: Hilden schießt sich an die Spitze, kein Sieger im Kellerkrimi

B-Junioren-Niederrheinliga: Spieltag 17 ist gespielt und bringt einen neuen Spitzenreiter hervor: Der VfB Hilfen brilliert im Spitzenspiel in Klosterhardt und fährt die Tabellenführung ein. Die Kellerkinder RW Oberhausen und Wuppertaler SV trennen sich hingegen Remis.

von Tom Kunze · Heute, 14:21 Uhr · 0 Leser
Wuppertal trennt sich im Kellerduell Remis.
Wuppertal trennt sich im Kellerduell Remis. – Foto: Jochen Classen

Die B-Junioren-Niederrheinliga ist am Sonntag in seinen 17. Spieltag gestartet: Während die DJK Arminia Klosterhardt im Topspiel gegen den VfB Hilden untergeht und mit 0:5 verliert, überrascht Abstiegskandidat TSV Bayer Dormagen im Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter VfB Homberg und tütet einen Punkt ein. Im Kellerduell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Schlusslicht Wuppertaler SV geht hingegen kein Sieger hervor.

So lief der 17. Spieltag: