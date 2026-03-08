Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
U17 NRL: Hilden schießt sich an die Spitze, kein Sieger im Kellerkrimi
B-Junioren-Niederrheinliga: Spieltag 17 ist gespielt und bringt einen neuen Spitzenreiter hervor: Der VfB Hilfen brilliert im Spitzenspiel in Klosterhardt und fährt die Tabellenführung ein. Die Kellerkinder RW Oberhausen und Wuppertaler SV trennen sich hingegen Remis.
von Tom Kunze · Heute, 14:21 Uhr · 0 Leser
Wuppertal trennt sich im Kellerduell Remis. – Foto: Jochen Classen
Die B-Junioren-Niederrheinliga ist am Sonntag in seinen 17. Spieltag gestartet: Während die DJK Arminia Klosterhardt im Topspiel gegen den VfB Hilden untergeht und mit 0:5 verliert, überrascht Abstiegskandidat TSV Bayer Dormagen im Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter VfB Homberg und tütet einen Punkt ein. Im Kellerduell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Schlusslicht Wuppertaler SV geht hingegen kein Sieger hervor.
